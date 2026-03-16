[Video] Néiser Villarreal anotó curioso gol con la espalda en Cruzeiro

En el marco de la fecha 6 en la presente edición del Brasileirao, Cruzeiro enfrentaba en condición de local al Vasco da Gama, duelo donde Néiser Villarreal ingresó al segundo tiempo y terminó anotando el 2-2 parcial en el partido.

Un gol que en principio parecía ser de Xico da Costa tras un cabezazo que impactó luego de un tiro de esquina, sin embargo, en la repetición se observa como el balón toca la espalda de Néiser Villarreal y se mete en el arco del Vasco da Gama.

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Primer gol de Néiser Villarreal con Cruzeiro

El delantero que se destacó como goleador de la Selección Colombia Sub-20, entró al minuto 62 del partido en reemplazo de Lucas Silva y terminó desviando un balón que terminó en gol para Cruzeiro, no solo su primer gol con Cruzeiro sino también su estreno goleador jugando en un partido en ligas de Primera División, pues en Millonarios nunca pudo anotar.

Pese al gol del colombiano, el Cruzeiro de Tite sigue sin obtener triunfos y terminó igualando 3-3 con un Vasco da Gama que jugó la última media hora con 10 jugadores, partido que dejó al equipo azul y blanco ubicado en la penúltima posición del torneo con 3 puntos luego de 6 partidos disputados.

Así fue el partido entre Cruzeiro y Vasco da Gama

Pese a adelantarse con un gol de Christian, el Cruzeiro vio como el nuevo Vasco de Renato Gaúcho remontaba con dos goles de Cauan Barros tras el descanso en apenas tres minutos, aunque poco después éste fue expulsado.

Néiser Villarreal empató para el Cruzeiro y a falta de cuatro minutos Brenner puso el sorprendente 3-2 para la visita que enmudeció el Mineirão, sin embargo, en el descuento el joven Japa salvó un punto para los de Belo Horizonte, que ocupan la penúltima plaza con apenas tres puntos y sin ninguna victoria.

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