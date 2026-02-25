Néstor Lorenzo reveló hasta donde llegará Colombia en el Mundial

La Selección Colombia regresa a una fiesta mundialista tras su ausencia en la edición que se llevó a cabo en Catar 2022. La 'tricolor' disputó una gran eliminatoria, se clasificó de manera directa, en la parte alta de la tabla de posiciones y ahora llega como una de las favoritas de la competencia.

La 'tricolor' ha despertado el interés de varias de las selecciones rivales y la siguen muy de cerca, incluso desde las eliminatorias, en especial por el buen momento por el que pasan jugadores como Luis Díaz, Luis Suárez, Daniel Muñoz, entre otras figuras que también le dan la seguridad a Néstor Lorenzo de confirmar que Colombia puede llegar hasta el último día de la competencia.

Lorenzo ve a la Selección Colombia como finalista del Mundial

Colombia inicia el 2026 con la ilusión intacta con respecto a lo que será su participación en la Copa Mundial. La 'tricolor' llega con un proyecto bastante ambicioso protagonizado por Néstor Lorenzo desde la zona del banquillo técnico, que la posiciona justamente como una de las selecciones favoritas de la competencia.

La 'tricolor' tendrá dos partidos amistosos programados para fines de marzo, serán pruebas clave para evaluar el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de la cita orbital. Estas dos pruebas tienen un valor estratégico para Colombia, ya que más allá de los resultados en sí, son una oportunidad para afinar la estrategia y tomar decisiones clave sobre la nómina definitiva que representará al país en la Copa Mundial.

Por el momento, el estratega argentino se ha encargado de seguir muy de cerca el rendimiento de sus jugadores en los clubes, se le ha visto incluso en algunos partidos del Fútbol Profesional Colombiano, ha estado en contacto con James Rodríguez y se le ve bastante seguro por lo que puede llegar a conformar no solo de cara a los amistosos, sino también para el Mundial.

Néstor Lorenzo se encuentra actualmente en la ciudad de Barranquilla durante la inauguración del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol y durante la presentación aprovechó para dar un par de declaraciones con respecto a la situación actual que se está viviendo en México y para dejar un emotivo mensaje de seguridad para los colombianos, en donde asegura que Colombia está listo para pelear hasta el último partido.

"Colombia está para jugar a ganar, para ir partido a partido, para llegar hasta el último día del Mundial."

"Creo que es a nivel mundial una situación preocupante, a nivel regional, pero bueno, esperemos que estén las garantías y que todo salga bien".

¿Cuándo serán los partidos amistosos de Colombia?

El primer amistoso será ante Croacia el jueves 26 de marzo de 2026. El duelo está programado para las 7:30 p.m. (hora local en EE. UU.) en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Este compromiso servirá como la apertura de la preparación colombiana en la fecha FIFA de marzo.

Tres días después, el domingo 29 de marzo de 2026, Colombia se medirá con Francia, tricampeona del mundo y una de las selecciones más temidas en el fútbol moderno. El encuentro está previsto para las 2:00 p.m. (hora local) en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.