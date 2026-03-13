Newcastle le pone presión al Barcelona: "es la única manera de pasar"

El técnico del Newcastle United, Eddie Howe, dejó claro que el duelo ante el FC Barcelona por la UEFA Champions League representa un momento histórico para el club inglés.

En la previa del partido de vuelta, el entrenador reconoció que el equipo está ante uno de los desafíos más grandes que ha vivido la institución en el torneo europeo. “Hemos tenido el partido más importante en la historia del club. Ahora tenemos que preparar a los jugadores para la vuelta”, afirmó.

Howe explicó que el Newcastle no está acostumbrado a vivir este tipo de situaciones en la Champions League, por lo que el grupo debe afrontar el encuentro con la mentalidad de que puede marcar un antes y un después en la historia del club.

El técnico también envió un mensaje a los aficionados, asegurando que el equipo necesitará todo el apoyo posible para intentar avanzar en la serie. Para Howe, la energía del estadio puede ser clave en un partido tan exigente.

Además, el entrenador fue claro al señalar que el equipo deberá elevar su nivel si quiere eliminar al Barcelona. “Necesitamos encontrar energía de algún lugar que eleve nuestro rendimiento a un nivel que no hemos visto antes esta temporada, porque creo que es la única manera de pasar”, señaló.

El Newcastle ha vivido en los últimos años un proceso de crecimiento que lo ha llevado nuevamente a competir en los torneos más importantes de Europa. Por eso, este tipo de partidos se convierten en una oportunidad para que el club demuestre que puede competir al más alto nivel del fútbol continental.

El duelo ante el Barcelona, uno de los equipos más históricos de Europa, representa una prueba de carácter para el equipo inglés. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados saben que están ante una noche que puede quedar marcada en la historia reciente del club si logran superar la eliminatoria.