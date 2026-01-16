¿Nuevo destino para Messi?: equipo histórico le abre la puerta tras el Mundial 2026

Sin duda, Lionel Messi ha marcado toda una época en el mundo fútbol y lo cierto es que cualquier club buscaría cerrar el fichaje del argentino aunque con el retiro cerca la lista de dichos equipos inicia a disminuir.

Pese a esto, para nadie es un secreto la conexión de Messi y Newell´s, equipo del que es hincha el zurdo con pasado en el Barcelona y cuadro que sueña con ver al atacante vistiendo su camiseta.

Ahora, los entrenadores de 'La Lepra' no desaprovecharon la oportunidad para dejar un mensaje al astro argentino y demostrar su interés para cumplir el sueño del capitán de la selección y a la vez, el de toda su afición.

“Obviamente, a todo el mundo Newell’s, y nosotros incluidos, nos parecería hermoso que exista la posibilidad de jugar en su club, en su club de origen y en su ciudad natal”, mencionó Favio Orsi para Sportscenter, destacando el amor del jugador por el equipo.

"No hablamos nunca con él, pero sería un sueño. Para nuestra gente y para todo el país. Sería un sueño para todos los argentinos que Messi pudiera recorrer todas las canchas de nuestro fútbol”, concluyó Sergio Gómez, también entrenador del club, sobre el caso.

Messi y su historia con Newell's

Messi ingresó a Newell’s a los seis años y fue parte de la recordada categoría 1987, conocida como “La Máquina”, un equipo que se destacó en torneos infantiles y que dejó una fuerte huella en el club.

Si bien nunca debutó oficialmente en Primera División, el vínculo entre Messi y Newell’s se mantuvo vigente a lo largo de los años. El futbolista expresó en reiteradas oportunidades su simpatía por el club y su deseo de vestir la camiseta rojinegra en el fútbol profesional argentino.



