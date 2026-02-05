Neyder Moreno se va del FPC: llega a histórico de la Liga de Argentina

La exportación de jugadores del Fútbol Profesional Colombiano al exterior sigue siendo protagonista en el presente mercado de fichajes, en donde ha destaca Nacional de gran manera tras los fichajes que ha concretado con varias de sus jóvenes figuras, pero en donde también entra a robarse el protagonismo Neyder Moreno.

El mediocampista de 28 años no inició de buena manera la temporada 2026 tras iniciar sin equipo por la finalización de su contrato con Atlético Bucaramanga en el cierre de 2025. Sin embargo, vuelve a sonar y tomar peso en el mercado de fichajes tras darse a conocer que pronto sería nuevo jugador de Banfield en la Liga de Argentina.

Neyder Moreno jugará en la élite de Argentina con Banfield

Todo parece indicar que el volante antioqueño habría resuelto su situación deportiva para lo que será el presente año, puesto que llegaría como agente libre al fútbol de Argentina para que se convierta en nuevo jugador de Banfield.

Neyder Moreno tiene gran recorrido y experiencia como futbolista profesional, principalmente jugando en la máxima categoría del FPC. Ahora, podrá vivir su segunda oportunidad en el fútbol internacional tras haber pasado en el semestre de apertura de 2025 por Australia jugando con Auckland FC.

Según se dio a conocer propiamente desde Argentina, aunque Banfield no ha hecho oficial la contratación del jugador, ya estaría en suelo argentino entrenando con el resto de sus compañeros para ponerse al día y debutar en la nueva edición de la competencia que ya empezó.

Tras un breve, pero exitoso paso con la camiseta de Bucaramanga, Neyder llega a Banfield con el objetivo de sumar minutos y goles en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

¿Cómo le fue a Neyder Moreno con Bucaramanga?

Moreno se vistió con la camiseta de Atlético Bucaramanga en el semestre de clausura de 2025 tras su paso por Auckland. Con el 'leopardo' tuvo la oportunidad de disputar 17 partidos a lo largo de la Liga BetPlay, más de 800 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar tras anotar dos goles y marcar una asistencia.