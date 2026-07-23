Neymar causa polémica tras no viajar con Santos a Copa Sudamericana por insólita razón

El Mundial 2026 llegó a su fin, dejando como campeona a la Selección de España, pero también una gran cantidad de bajas sensibles de jugadores que disputaron su último certamen mundialista, tal como es el caso de Neymar, quien se esperaba se reincorporara nuevamente con Santos, pero el delantero tomó una polémica decisión.

Lea también Nelson Deossa sigue sin firmar con Vasco: la razón detrás del interminable mercado

La figura de Neymar volvió a estar en el centro de la polémica en Brasil, ya que mientras Santos FC conseguía una contundente victoria por 4-1 sobre Universidad Central de Venezuela en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, el delantero brasileño fue visto participando en un evento de póker en un casino de su país.

Insólito acto de Neymar en pleno partido de Santos

Santos goleó como visitante en Venezuela y dio un paso importante hacia los octavos de final del torneo continental. Los goles del conjunto paulista fueron obra de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano y Rony, mientras que Maicol Ruiz descontó para Universidad Central.

Sin embargo, la ausencia de Neymar en el partido quedó fue notoria y los fanáticos del club comenzaron a preguntarse la razón de ello, ya que no había llegado con molestias de la Copa Mundial y tampoco algún anuncio oficial por parte de la institución.

Lea también Lucas González confirmó los dos fichajes que quiere en Nacional

Poco después de la victoria aparecieron unas imágenes que circularon en redes sociales donde se le observa al delantero jugando póker en un casino brasileño.

El futbolista, que no viajó con la delegación de Santos a Venezuela, había sido excluido de la convocatoria por decisión técnica y la decisión del atacante fue un tiempo de ocio bastante polémico.

¿Cuándo jugaría Neymar con Santos?

El siguiente compromiso de los 'pixies' y en donde ya podría regresar Neymar a sumar minutos será por la fecha 20 del Brasileirao y se enfrentarán a Chapecoense en el Estadio Urbano Caldeira el sábado 25 de julio sobre las 16:30 hora Colombia.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Santos vs Universidad Central de Venezuela?