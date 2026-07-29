Neymar confirmó su retiro de la selección de Brasil

El astro Neymar ratificó su retiro definitivo de la selección brasileña al declarar, entre lágrimas, que su etapa como internacional "se acabó" tras la eliminación de Brasil ante Noruega en el Mundial.

"Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre y mi vida... pero ahora ya no quiero más", dijo Neymar a periodistas la noche del martes, luego de que su club, el Santos, derrotara 4-2 al UCV de Venezuela en la Copa Sudamericana y avanzara a octavos de final.

El máximo anotador histórico de Brasil, con 80 goles, fue convocado para el Mundial casi tres años después de su último partido con la Canarinha y solo disputó 37 minutos en dos encuentros en el torneo.

Su único tanto, un penalti, fue insuficiente para evitar una eliminación prematura de Brasil tras la derrota por 2-1 ante Noruega en octavos y, con la voz cortada por el llanto, declaró en ese momento: "Aquí se acaba".

Neymar, de 34 años, tiene contrato hasta final de año con el Santos, que lucha por evitar el descenso en la liga brasileña.

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Marcó el fin de semana dos goles en su primer partido tras el Mundial, un empate 2-2 del Peixe con Chapecoense en el Brasileirão, y la celebración de su primera anotación pareció responder a sus críticos.

Neymar imitó el gesto de repartir cartas, después de haber sido cuestionado por participar en un torneo de póker mientras sus compañeros jugaban el partido de ida de su cruce de playoffs de la Copa Sudamericana contra UCV en Venezuela.

El martes comenzó en el banquillo en el encuentro de vuelta y entró a la cancha tras el descanso. Santos cerró sin apuros su clasificación.