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Goleador de la Liga BetPlay sale de su equipo previo a los playoffs

Se confirmó la salida del futbolista a la liga de Suiza en plena instancia final.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Venta de último momento de jugador importante en las finales del FPC
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La Liga Betplay de apertura está en su fase final y los equipos van al todo por el todo por la clasificación a la siguiente ronda de la competencia que mantiene con vida a siete equipos que luchan por dos de los últimos cupos que continúan en juego.

Internacional de Bogotá es justamente uno de los equipos que mantienen viva la ilusión de seguir avanzando en el certamen local, pero lamentablemente si lo logra tendrá que hacerlo con una baja sensible en la zona ofensiva, ya que Dereck Moncada terminó su préstamo de manera anticipada e iría rumbo al fútbol de Suiza.

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El Fútbol Profesional Colombiano se encuentra en su momento más esperado con una definición de infarto que ya tiene a seis equipos clasificados, siete eliminados y siete clubes que aún cuentan con posibilidades de clasificar, matemáticamente hablando.

Internacional de Bogotá es una de las grandes sorpresas de este semestre, todo gracias a la reestructuración que se hizo con los nuevos dueños, la plantilla de jugadores y el respectivo director técnico, Ricardo Valiño.

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El cuadro bogotano, que antes era conocido como La Equidad, actualmente se encuentra en la séptima casilla del "todos contra todos" y con una chance clara de clasificar, todo gracias a figuras como el hondureño, Dereck Moncada, el joven delantero que arribó en condición de préstamo en el presente semestre, pero el cual ya tendría planes de salida.

Con tan solo 18 años, Moncada se ha venido dando a conocer en el mundo del fútbol, arribó al FPC, destacó con la camiseta de Internacional de Bogotá y ahora tendría planes de ir a Suiza para jugar con Lugano, decisión tomada por Toluca, club mayoritario de sus derechos deportivos.

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¿Cómo le fue a Dereck Moncada en el FPC?

El extremo llegó a Colombia en la presente temporada con el propósito de sumar minutos y terminó sorprendiendo más de lo que se esperaba, ya que logró jugar 15 partidos, casi 1.000 minutos dentro del campo de juego en donde logró marcar gol en cinco oportunidades y reportarse con dos asistencias.

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Partidos de la fecha 19 de Liga BetPlay

Santa Fe vs Internacional
El Campín

Tolima vs Cali
Manuel Murillo Toro

Medellín vs Águilas
Atanasio Girardot

Alianza vs Millonarios
Armando Maestre Pavajeau

Fortaleza vs Bucaramanga
Techo

Junior vs Pasto
Romelio Martínez

Once Caldas vs Nacional
Palogrande

América vs Pereira
Pascual Guerrero

Jaguares vs Cúcuta
Jaraguay

Chicó vs Llaneros
La Independencia

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