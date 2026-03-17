Marino Hinestroza responde a su mal momento en Brasil y la polémica foto llorando

Hinestroza ha sumado muy pocos minutos en el fútbol de Brasil, ya debutó en el Brasileirao, la competencia más importante del país, pero no ha podido destacar como lo esperaba el técnico, los fanáticos y el propio Atlético Nacional, quien tampoco le puede dejar de seguir la pista.

El atacante está viviendo una historia bastante diferente a la del 'verde paisa', lo que empieza a encender las alarmas en el cuadro brasileño, Nacional y la propia Selección Colombia. Ahora, para terminar de rematar este mal momento, se dio a conocer una supuesta foto de él llorando en el banquillo técnico, la cual estuvo llena de burlas por parte de algunos seguidores, pero a lo que respondió de frente y de manera contundente para dejar de las especulaciones que hay en su entorno.

Marino Hinestroza le puso la cara a las criticas por su foto llorando

El joven delantero de 23 años se habría despedido de la escuadra 'verdolaga' tras quedar campeón de la Copa BetPlay 2025 y tenía la ilusión de seguir sumando minutos en el fútbol internacional, pero el proceso ha sido complicado, aunque todavía queda un largo camino por recorrer en la temporada y el cambio de estratega le podría dar una nueva oportunidad.

Marino solo ha tenido la oportunidad de sumar 110 minutos en tan solo siete partidos divididos en el Campeonato Carioca y el Brasileirao, situación preocupante para el futuro del delantero y el propio club que hizo una millonaria inversión.

Después del último duelo de Vasco en el Brasileirao, cuando empató frente a Cruzeiro por un marcador de 3-3, se empezó a difundir una foto de él en la zona técnica llorando. Este hecho causó gran desconcierto en algunos de los fanáticos, pero otros aprovecharon para provocar burlas.

Sin embargo, poco tiempo más tarde se dio a conocer que esta imagen era inteligencia artificial y que la base de la fotografía era de su paso en Nacional. Aún así no tardó en responderle a un par de seguidores que estarían aprovechándose de la imagen para hacerlo quedar mal.

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Próximo partido de Marino Hinestroza con Vasco da Gama

El siguiente reto del Marino con la camiseta de Vasco da Gama será en el marco de la fecha 7 del Brasileirao cuando reciban en el Estadio de Maracaná a Fluminense. Este encuentro se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo sobre las 19:30 hora Colombia.