Neymar quiere mundial: Le ruega a Ancelotti una oportunidad

Neymar vuelve a ser noticia, esta vez no por un gol o una jugada , sino por una súplica cargada de emoción. El astro brasileño, golpeado por las lesiones en los últimos años, sueña con disputar el Mundial 2026y sabe que su regreso a la Selección depende de una sola persona, Carlo Ancelotti. A seis meses de la cita orbital, su panorama es complejo y el margen de error, mínimo.

Lea también Ancelotti regresaría al Real Madrid: sería reemplazo de Xabi

Un camino marcado por lesiones y ausencia en la Selección

El gran obstáculo de Neymar ha sido su estado físico. El propio Ancelotti ha reconocido en varias ocasiones que la falta de continuidad y las dudas sobre su forma son determinantes a la hora de pensar en una convocatoria. El dato es contundente, Neymar no viste la camiseta de Brasil desde octubre de 2023, cuando el equipo cayó 2-0 ante Uruguay por las Eliminatorias.

Desde entonces, el delantero ha pasado más tiempo en la enfermería que en las canchas, mientras Brasil ha transitado las clasificatorias con altibajos, pero bajo el mando firme del técnico italiano. Para Ancelotti, el mensaje ha sido claro, todo depende de la recuperación total de Neymar y de que pueda competir al máximo nivel en un torneo tan exigente como un Mundial.









El ruego público a Ancelotti y la ilusión intacta

Consciente de que las probabilidades son escasas, Neymar decidió apelar al corazón. Durante el evento "Tardezinha", en un recital del cantante Thiaguinho en São Paulo, el futbolista tomó el micrófono y lanzó un mensaje directo al seleccionador: “Haremos todo lo posible para que el Mundial llegue a Brasil. Lo posible y lo imposible. Me lo pueden exigir en julio. ¡Ancelotti, ayúdanos!”.

Incluso fue más allá y prometió que, si logra llegar a la final del Mundial 2026, será él quien marque el gol decisivo para conquistar la ansiada sexta Copa del Mundo. Un gesto que refleja la fe intacta del crack y su deseo de cerrar su historia con la Selección en lo más alto.

¿Habrá espacio para el último baile?

El futuro de Neymar con Brasil sigue en el aire. Las lesiones, la falta de ritmo competitivo y la postura cautelosa de Ancelotti juegan en su contra, pero el talento y la experiencia pesan en cualquier análisis. A medio año del Mundial, el sueño sigue vivo, aunque depende de que el cuerpo acompañe a la ambición. La gran incógnita es si Ancelotti se conmoverá ante el ruego del ídolo y le dará la oportunidad de un último baile con la verdeamarela.