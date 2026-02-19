Neymar sufre con Santos en zona de descenso y radical sanción de FIFA

Inició la temporada 2026 en el fútbol brasileño y junto con ello llegaron también los problemas de nuevo para el Santos, equipo que logró mantener la permanencia en la primera división de manera bastante sufrida, pero que nuevamente empieza a verse envuelto en inconvenientes, no solo deportivos.

El histórico club brasileño Santos FC se vuelve a robar el protagonismo en el mundo del fútbol tras una polémica en la que ahora está involucrada la FIFA. el cual le impuso una sanción que involucra no inscribir jugadores por tres ventanas de fichajes.

Neymar se queda sin nuevos compañeros tras prohibición de fichajes

FIFA no se contuvo y tomó medidas con una sanción que consta de una prohibición que le impide registrar nuevos jugadores al club, una medida conocida como "transfer ban" tras una deuda pendiente de 2,56 millones de euros (aproximadamente R$ 15,3 millones) que el club debía pagar al club portugués Arouca por la transferencia del defensor João Basso.

La operación con este jugador y la escuadra portuguesa se traslada hasta la temporada 2023 y la cual no fue saldada dentro del plazo establecido según dio a conocer la Corte Arbitral del Deporte (CAS) vinculada a la FIFA.

Como principal consecuencia, el volante Christian Oliva, quien había sido presentado recientemente en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé y estaba listo para incorporarse al plantel, quedó impedido de ser inscrito y jugar hasta que la deuda financiera no sea resuelta.

La medida representa un golpe duro para la planificación deportiva del club, que todavía se encuentra en el proceso de reconstrucción tras su descenso a la Serie B del Campeonato Brasileño y el posterior regreso a la élite. Esta noticia afecta de gran manera al cuerpo técnico y al respectivo Neymar, quien no contará con nuevos jugadores y el equipo del cual defiende su camiseta podría volver a peligrar en la segunda división.

¿Cómo va Santos en la tabla de posiciones del Brasileirao?

El equipo en donde milita Neymar inició con el "pie izquierdo" la competencia local que define la permanencia de los clubes en la primera división. Hasta el momento ha disputado tres partidos, dejando un saldo de un empate y dos derrotas, lo que precisamente lo deja en la casilla 18 de la competencia, en "zona roja" del descenso.