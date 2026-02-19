Thibaut Courtois tiene nuevo equipo y ya posa con la camiseta

El arquero belga Thibaut Courtois tiene nuevo equipo, aunque esta vez no se trata de un destino deportivo bajo los tres palos, sino de una faceta empresarial: ahora forma parte del grupo de propietarios del Le Mans FC.

La información fue revelada por el periodista italiano Fabrizio Romano, quien aseguró que Courtois es uno de los nuevos inversionistas del club francés, ampliando así su participación en el mundo del fútbol más allá de su rol como jugador profesional.

Le Mans FC compite actualmente en la segunda división de Francia, un proyecto que busca estabilidad financiera y crecimiento deportivo con la llegada de nuevos socios estratégicos.

Dentro del grupo de inversores también aparecen figuras reconocidas del deporte mundial como el tenista Novak Djokovic, el exautomovilista brasileño Felipe Massa y el piloto danés Kevin Magnussen.

A sus 33 años, Courtois continuará plenamente enfocado en su carrera profesional con el Real Madrid, club con el que mantiene contrato vigente y en el que sigue siendo una de las piezas clave del plantel.

Trayectoria de Thibaut Courtois

El guardameta ha tenido una trayectoria destacada en el fútbol europeo, con pasos por KRC Genk, Atlético de Madrid y Chelsea FC, antes de consolidarse en el conjunto blanco.

En los últimos años se ha vuelto habitual que futbolistas en actividad incursionen como inversionistas o accionistas en clubes, diversificando sus ingresos y proyectándose hacia el futuro una vez finalicen sus carreras deportivas.

En el caso de Courtois, no existirá conflicto de intereses, ya que Le Mans compite en una liga diferente a la española, lo que evita cualquier cruce directo con el Real Madrid en competencias oficiales.

Con este movimiento, Thibaut Courtois se suma a la lista de deportistas de élite que apuestan por proyectos empresariales en el fútbol, demostrando que su visión va más allá del arco y se extiende también a los despachos.