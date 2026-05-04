¡Neymar explotó en Santos! Fuerte cruce con un compañero durante entrenamiento

Neymar sigue siendo noticia en el entorno del fútbol. No solo por la lucha que lleva de cara a la Copa del Mundo, a la que aspira llegar con la Selección Brasil. En la recta final al Mundial, hace todo lo posible e imposible para llegar a la lista de Carlo Ancelotti. Sin embargo, hoy no es noticia por esto, sino por el cruce de palabras que tuvo con un compañero durante un entrenamiento.

La información la dio a conocer Ge Globo, lo que ocurrió durante una práctica del Santos “Neymar hizo tropezar a Robinho Jr. y se produjo una pelea durante el entrenamiento del Santos el domingo por la mañana en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. El incidente ocurrió durante un juego en la sesión de entrenamiento para los jugadores que no participaron en el partido contra el Palmeiras el sábado pasado en São Paulo”.

Además, agregaron “Neymar se irritó y se sintió irrespetado después de que el joven jugador lo regateara, y reaccionó después de que este le pidiera que se calmara. Tras la reprimenda del veterano, ambos comenzaron a discutir, y hubo empujones y forcejeos. Al menos una persona contactada por el reportero también afirma haber visto al número 10 abofetear al joven jugador”.

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Neymar, envuelto en una polémica por enfrentamiento con joven del Santos

Luego de esto, el medio dice que Neymar se enfadó, haciendo tropezar al joven y generando conflictos luego de los entrenamientos. Además, afirman que gente cercana a Robinho presentó su queja, ante la actuación del 10.

Luego de este incidente, el ex Barcelona habría presentado sus disculpas “Neymar, que aún se encuentra en el centro de entrenamiento, habló con el joven jugador para disculparse por su comportamiento impulsivo”.

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Los números de Neymar con Santos en el Brasileirao

Neymar ha disputado un total de 11 partidos con Santos en todas las competiciones, aportando 4 anotaciones.