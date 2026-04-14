Neyser Villarreal ganó protagonismo en Cruzeiro: el plan de Artur Jorge pese a sus fallos

El delantero colombiano Néiser Villarreal comienza a ganar protagonismo en Cruzeiro bajo la dirección técnica de Artur Jorge. Tras su actuación en la victoria frente a Bragantino, el entrenador dejó claro que confía en su proceso, pese a las oportunidades desperdiciadas durante el encuentro. El cafetero marcó el primer gol de su equipo.

Elogios de DT de Cruzeiro: "Logramos ejecutar bien esta idea, con un jugador más rápido"

Villarreal fue determinante no solo por su gol, sino por su constante movilidad en ataque, aspecto que el técnico valoró por encima de la falta de definición en algunas jugadas. En rueda de prensa, Artur Jorge explicó por qué decidió mantenerlo en el campo durante gran parte del compromiso: “Obviamente, nunca se me pasó por la cabeza sacarlo del campo”. Además, respaldó su impacto ofensivo al asegurar que “lo que creó fue suficiente para justificar su entrada en la segunda parte”.

El estratega también destacó que la elección del colombiano respondió a una idea táctica clara. “Confiamos en Chico da Costa y Néiser, que tienen perfiles muy diferentes. Sabíamos que tendríamos espacio durante todo el partido y queríamos aprovechar las internadas profundas a la espalda de la defensa rival”, explicó. En ese sentido, subrayó que el plan se ejecutó correctamente: “Logramos ejecutar bien esta idea, con un jugador más rápido capaz de atacar ese espacio que sabíamos que podíamos explotar”.

Este fue apenas el segundo partido de Villarreal bajo las órdenes de Artur Jorge en Cruzeiro

Aunque reconoció aspectos por mejorar, el técnico pidió paciencia con el proceso del delantero. “¿Hay falta de definición, necesidad de un poco más de calma, de un poco más de calidad en ocasiones? Por supuesto que sí. Pero eso es algo que se consigue con el tiempo”, afirmó.

Este fue apenas el segundo partido de Villarreal bajo las órdenes de Artur Jorge, quien empieza a consolidarlo como alternativa tras la lesión de Kaio Jorge. El colombiano, que suma 10 partidos y tres goles con el club, parece encaminado a tener un rol cada vez más relevante en el esquema del equipo brasileño.