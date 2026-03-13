Logo Deportes RCN Vertical
Ni con el Mundial cerca se guarda: jugador de la Selección Colombia lo deja claro

Las declaraciones han dejado sorprendido a más de uno.
Nicolás Restrepo Guaqueta
¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia contra Croacia y Francia?
Selección Colombia 2026 // AFP

El presente de Álvaro Angulo en el fútbol mexicano ha despertado atención tanto en la Pumas UNAM como en el entorno de la Selección Colombia, donde el lateral izquierdo comienza a posicionarse como una alternativa real de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Angulo, de 28 años, ha construido una carrera ascendente que lo llevó desde el fútbol colombiano hasta el exterior. Tras pasos importantes por Atlético Nacional y una breve etapa en Independiente, el lateral dio el salto a la Liga MX, donde hoy defiende los colores de Pumas y mantiene contrato con el club hasta 2028.

De hecho, a un par de meses del Mundial 2026 el defensor colombiano habló sobre la forma en la que enfrenta cada compromiso pues siempre existe el riesgo de una lesión.

"Hay precauciones, claro, porque nadie quiere perderse un mundial, pero yo no me guardo nada. Yo siempre juego con la misma intensidad, me gusta ir con todo y espero que de aquí al Mundial no me lesione yo ni nadie. En la cancha defendemos a este equipo con todo, pero insisto, nunca queremos que nadie se lesione", mencionó.

Del mismo modo, el jugador habló sobre la reciente lesión de Luis Ángel Malagón, portero mexicano que se perderá la cita orbital.

"Es una pena la lesión que tuvo Malagón; cuando te sucede algo así seguro te preguntas por qué ocurrió, pero todo pasa por algo y uno tiene que vivir el día a día; nosotros de momento tenemos que vivir el partido ante Cruz Azul con mucha intensidad, sin guardarnos nada", dio a conocer.

"Desde que llegué a México, el torneo pasado, quise aportar al juego ofensivo del equipo, marcar goles, pero me tranquilice y dejé de medirme por eso. Me fije también en mi desempeño defensivo y eso me hizo sentir mejor y con mayor confianza. Hoy me siento bien para buscar esa posibilidad de estar en la lista final para el Mundial", concluyó.

