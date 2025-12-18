Nicolás Benedetti fue presentado por su nuevo equipo en Europa

UD Las Palmas oficializó la llegada del colombiano Nicolás Benedetti como uno de sus refuerzos para la temporada, marcando así la primera experiencia del futbolista en el fútbol europeo.

Benedetti, nacido en Cali y con 28 años, aterriza en el conjunto canario tras una trayectoria que incluye pasos por Deportivo Cali, América de México y Mazatlán, clubes en los que consolidó su perfil ofensivo.

Durante su presentación en rueda de prensa, el mediocampista confesó que desde hace tiempo venía contemplando la opción de dar el salto a Europa y valoró la confianza que le brindó Las Palmas para sumarse a un proyecto ambicioso.

En ese mismo espacio, Benedetti señaló que su decisión estuvo influenciada por el estilo de juego del equipo amarillo, destacando la posesión de balón y el trato técnico como factores que potencian sus cualidades.

El colombiano aseguró ante los medios que puede aportar asistencias y goles, y remarcó que llega con plena disposición para contribuir al objetivo del ascenso a la Primera División.

También en rueda de prensa, el jugador recordó su reciente paso por el fútbol mexicano, donde afirmó haber tenido una temporada positiva con Mazatlán, lo que le permite llegar preparado al nuevo desafío.

Benedetti arribó a Gran Canaria el miércoles y este jueves superó los exámenes médicos, quedando de inmediato a disposición del entrenador Luis García, con quien aún no ha sostenido una charla formal.

Desde la dirigencia, el director deportivo Luis Helguera explicó en rueda de prensa que el colombiano encaja en el modelo de juego del club y resaltó su jerarquía para fortalecer el plantel.

Finalmente, el club confirmó que Benedetti firmó contrato hasta junio de 2026, con opción de extender el vínculo por varias temporadas más, condicionado al ascenso, en una apuesta conjunta por devolver a la UD Las Palmas a la élite del fútbol español.