La derrota de River Plate frente a Atlético Tucumán por 1-0 en el Monumental no solo dejó preocupación por el rendimiento colectivo, sino que abrió un nuevo capítulo en una interna que empieza a tomar temperatura: la situación de Kevin Castaño.

Castaño, no convocado, publicó una historia en instagram tras la derrota de River Plate

El volante colombiano, que no fue convocado por el entrenador Eduardo Coudet, volvió a quedar en el centro de la escena tras un enigmático mensaje en redes sociales que no pasó desapercibido.

Castaño publicó una historia en Instagram que generó desconcierto y malestar entre los hinchas. En la imagen, el mediocampista aparece sentado, según medios argentinos con gesto desafiante y vestido con una combinación de colores del equipo, rojo, blanco y negro. Tras la derrota y el contexto, y los emojis elegidos, fueron interpretados como un mensaje fuera de lugar en un momento delicado.

La reacción no tardó en multiplicarse en redes, no es la primera vez que el ex Krasnodar recurre a este tipo de publicaciones en medio de situaciones adversas. Ya lo había hecho tras la derrota en el Superclásico, aunque en aquella ocasión el contenido fue eliminado rápidamente.

“No hay misterio”: Coudet aclara situación de Kevin Castaño en River Plate

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En lo estrictamente deportivo, el presente de Castaño dista mucho de las expectativas que generó su llegada a comienzos de 2025, cuando River desembolsó una cifra cercana a los 14 millones de dólares. Con apenas seis partidos disputados en la temporada y una pérdida sostenida de protagonismo, su lugar en el equipo parece cada vez más relegado.

Consultado tras el partido, Coudet buscó bajar el tono de la controversia y descartó conflictos extradeportivos. “Son todos tenidos en cuenta, pero hay una cuestión deportiva. Siento que otros están con mejor nivel. No hay un misterio”, afirmó el DT, dejando claro que la decisión responde exclusivamente al rendimiento. Sin embargo, el clima alrededor del colombiano parece lejos de apaciguarse.