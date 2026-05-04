¡Fuera de los ocho! Hinchas de Millonarios extrañan rendimiento de Gamero en la Liga

Alberto Gamero dejó en Millonarios una importante huella, que hasta el día de hoy es recordada por sus títulos, por un protagonismo constante y una identidad de juego marcada. Tras la eliminación del equipo en el campeonato local, los hinchas en redes han sacado a relucir el rendimiento del samario en las finales de la Liga Betplay.

¡Fuera de los ocho! Hinchas de Millonarios extrañan rendimiento de Gamero en las finales

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Más allá de los tres títulos conseguidos en cinco años, Liga 2023-I ante Atlético Nacional, Copa Colombia 2022 y Superliga 2024 frente a Junior de Barranquilla, uno de los mayores logros del técnico samario fue la regularidad competitiva en la Liga.

Millonarios se convertía en un equipo habitual en las fases finales del campeonato, clasificando de manera consecutiva a los cuadrangulares desde 2021, tras quedar fuera únicamente en su primer año.

Durante su gestión, el conjunto ‘embajador’ disputó ocho fases finales de Liga, alcanzando posiciones destacadas en la tabla y manteniéndose siempre en la pelea por el título. Fue líder en una ocasión, segundo en varias campañas y protagonista constante en los cuadrangulares, donde incluso logró coronarse campeón en 2023-I.

A pesar de mantener un rendimiento cercano al 56% en 277 partidos dirigidos, la sensación de que el equipo pudo haber alcanzado más marcó el cierre de su etapa.

Con Gamero Millonarios clasificó en línea a varios cuadrangulares de la Liga Betplay

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2021-I: Se disputaron play-offs y Millonarios llegó hasta la final con Tolima tras eliminar previamente a América y Junior.

2021-II: En el Grupo B quedó segundo con 11 puntos y detrás del Deportes Tolima que hizo 12, eliminados también quedaron América de Cali y Alianza Petrolera.

2022-I: Tras clasificarse primero en el ‘Todos contra todos’, en el Grupo A fue tercero con 6 puntos.

2022-II: En el Grupo A terminó segundo con 11 puntos, fue superado por Deportivo Pereira que hizo 12.

2023-I: Se clasificó segundo en la fase regular y en el Grupo B lideró con 13 puntos para avanzar a la final y luego gritar campeón contra Atlético Nacional.

2023-II: Millonarios fue segundo del Grupo B con 9 puntos y por detrás del Medellín que hizo 15.

2024-I: Debido al denominado punto invisible, Millonarios quedó segundo en el Grupo A, todos los equipos hicieron 8 puntos.

2024-II: Millos fue segundo con 12 puntos por detrás de Nacional que hizo 13.

Millonarios en la era post Alberto Gamero en la Liga Betplay

David González logró la clasificación en el primer semestre del 2025, duró en el cargo hasta el 21 de agosto del mismo año, allí logró 10 victorias, 7 empates y 11 derrotas. Para el segundo semestre el equipo no se clasificó, bajó las ordenes de Hernán Torres.

El primer semestre del 2026 resultó ser otro fracaso para la entidad azul, con un cambio de batuta, Fabián Bustos reemplazó a Torres en el banquillo; sin embargo, su llegada consolidó su paso a Sudamericana contra Nacional, pero una vez más el equipo se quedó por fuera de las finales del campeonato.