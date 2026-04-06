“No le tememos a ninguno”: Luis Suárez calienta el duelo contra el Arsenal en Champions

El Sporting CP se prepara para el gran desafío en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, cuando reciba este martes 7 de abril al Arsenal en el estadio José Alvalade. Todas las miradas estarán puestas en Luis Suárez, quien regresa al torneo continental como la principal carta ofensiva del equipo portugués.

Duelo en Lisboa, por los cuartos de final: Luis Suárez guía al Sporting en Champions contra el Arsenal

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Arsenal llega en un momento irregular. El equipo dirigido por Mikel Arteta encadena dos derrotas consecutivas, incluida la eliminación en la FA Cup ante el Southampton, lo que ha encendido las alarmas pese a su sólido liderato en la Premier League.

Además, las múltiples bajas por lesión han condicionado el rendimiento de los “Gunners”, que buscan reencontrar solidez en defensa y eficacia en ataque en una instancia donde no hay margen de error.

Así, el duelo en Lisboa promete alta intensidad: un Sporting confiado en su figura y un Arsenal obligado a reaccionar en el momento más decisivo de la temporada.

Suárez, previo al duelo en Champions contra Arsenal: "Tengo la responsabilidad de demostrar por qué me trajeron aquí"

El delantero colombiano, goleador del Sporting en la competición, vuelve tras su paso por la fecha FIFA y luego de cumplir una suspensión en liga. Su rendimiento ha sido clave en el camino europeo, especialmente en la remontada ante el Bodo/Glimt, donde aportó gol y asistencia en el contundente 5-0 que selló la clasificación.

En la previa, Suárez dejó clara la mentalidad del grupo frente a uno de los favoritos al título: “Tenemos tanta confianza que no le tememos a nada. Respetamos a todos los rivales, pero no le tememos a ninguno”, afirmó el atacante, reflejando la ambición de un equipo que busca seguir haciendo historia en Europa.

El compromiso también representa un reto personal para el colombiano, quien asumió el peso de liderar el ataque desde su llegada: “Tengo la responsabilidad de demostrar por qué me trajeron aquí. Eso es lo que más me marca, porque tengo que responder ante un club y ante una afición que deposita toda su confianza en mí para que el equipo siga creciendo”, agregó.