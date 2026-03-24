“No tenemos miedo”: Moisés Caicedo alza la voz por Ecuador previo al Mundial

Moisés Caicedo, una de las grandes figuras de la Selección de Ecuador, dejó un mensaje de confianza de cara a la Copa del Mundo de 2026. El mediocentro de 24 años, hoy jugador del Chelsea de la Premier League, aseguró este martes que la Tri afronta el reto mundialista sin temor frente a ningún rival, en una declaración que refleja la ambición con la que el combinado ecuatoriano se prepara para el torneo.

Próximos amistosos de Ecuador

El volante habló desde España, donde Ecuador lleva a cabo una concentración en las instalaciones de Butarque, estadio del Leganés. Allí, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece afina detalles para los amistosos que disputará el viernes frente a Marruecos en Madrid y el lunes contra Países Bajos en Eindhoven, dos partidos que servirán como examen previo al Mundial.

Declaraciones de Moisés Caicedo

En ese contexto, Caicedo fue directo al referirse al momento que atraviesa la selección y al enfoque con el que encaran los meses previos a la cita orbital. “No le tenemos miedo a ninguna”, expresó el futbolista ecuatoriano, dejando claro que el grupo confía en sus capacidades y en el trabajo que viene desarrollando en este proceso.

Además, el mediocampista consideró que el duelo ante Países Bajos será especialmente útil para medir el nivel real del equipo. Según explicó, enfrentarse a una selección de ese calibre representa una buena oportunidad para “conocer” en qué punto se encuentra Ecuador, entendiendo que la idea pasa por corregir, crecer y llegar en la mejor forma posible a la Copa del Mundo.

Caicedo remarcó también que el objetivo inmediato es “hacer las cosas bien” en este tramo de preparación. La intención de Ecuador pasa por aprovechar cada amistoso y cada concentración para seguir fortaleciendo un equipo que ha mostrado solidez en el camino clasificatorio y que ahora buscará competir con personalidad en la fase final del torneo.

Uno de los temas que también tocó el volante tiene que ver con su presencia en el debut mundialista. Caicedo fue expulsado por doble amarilla en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas frente a Argentina, por lo que todavía existe incertidumbre sobre si podrá estar disponible en el primer encuentro de Ecuador en el Mundial.

Pese a eso, el jugador se mostró optimista sobre su situación. “Yo creo que sí, pero todavía no lo sé al cien por cien, yo creo que hay una gran posibilidad de que pueda jugar”, comentó el mediocentro, quien además dejó ver tranquilidad mientras espera una definición oficial sobre ese escenario disciplinario.

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Más allá de ese detalle, Caicedo aseguró que ahora mismo está enfocado plenamente en la selección y en aportar su mejor versión. El futbolista del Chelsea, consolidado tanto en su club como en la Tri, manifestó que está “pensando” en el equipo nacional y en “dar lo mejor” en cada partido, ratificando así su papel como uno de los líderes futbolísticos del grupo.

El grupo de Ecuador en el Mundial

Cabe recordar que Ecuador integrará el grupo E de la Copa del Mundo 2026 junto a Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Con ese panorama, las palabras de Moisés Caicedo reflejan una postura ambiciosa y sin complejos de una selección que quiere llegar al torneo con convicción, competitividad y la idea clara de plantarle cara a cualquiera.