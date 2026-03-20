México podría recibir más partidos del Mundial

El Mundial 2026 aún no comienza y ya enfrenta posibles cambios inesperados. La situación política internacional podría alterar el calendario previsto, con México como protagonista de una posible solución para reubicar algunos partidos de la fase de grupos.

México se ofrece como alternativa para los partidos de Irán

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno está en conversaciones con la FIFA ante la posibilidad de que Selección de Irán no dispute sus partidos en Estados Unidos.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos ha generado preocupaciones de seguridad, lo que llevó a la federación iraní a plantear el traslado de sus encuentros a otras sedes del torneo.

En ese escenario, ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey aparecen como alternativas dentro de México, país que también será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Se está viendo y en su momento lo informaremos. México tiene relación con todos los países del mundo. Vamos a ver qué establece la FIFA”, señaló Sheinbaum.

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La FIFA mantiene el calendario… por ahora

A pesar de la solicitud, la FIFA ha sido clara en su postura inicial: no contempla modificar el calendario definido el 6 de diciembre de 2025, tras el sorteo realizado en Washington.

El organismo aseguró que mantiene comunicación constante con todas las federaciones y espera que los equipos disputen sus partidos según lo programado.

Actualmente, Irán tiene previsto jugar sus partidos del Grupo G en territorio estadounidense, enfrentando a Selección de Nueva Zelanda, Selección de Bélgica y Selección de Egipto en ciudades como Inglewood y Seattle.

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Una decisión que dependerá del contexto internacional

Aunque no hay cambios oficiales, la puerta no está completamente cerrada. La propia presidenta mexicana reconoció que todo dependerá de lo que determine la FIFA en función de la evolución del contexto político y de seguridad.

Por ahora, México se mantiene atento y preparado ante cualquier eventualidad, en una jugada que podría convertirlo en aún más protagonista del Mundial 2026 si finalmente se concreta el traslado de partidos.