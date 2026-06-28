Novedades en Brasil antes de enfrentar a Japón en 16avos. del Mundial

Está a punto de cerrar la fase de grupos de la Copa Mundial y uno de los caminos que ya llegó a su fin fue el de la selección de Brasil, la cual completó este sábado una nueva jornada de entrenamientos con la mirada puesta en el decisivo enfrentamiento contra Japón.

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Este encuentro ante la escuadra asiática corresponderá a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 y el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se prepara para seguir avanzando en el certamen con una serie de entrenamientos en donde se vio a Neymar retomar ritmo y a Raphinha llevar a cabo otra serie de ejercicios.

Carlo Ancelotti tiene novedades para enfrentar a Japón

La 'canarinha' trabajó con 25 jugadores disponibles antes de emprender el viaje hacia Houston, ciudad que albergará el compromiso contra Japón del próximo lunes 29 de junio y donde es espera se pueda dar un paso más hacia el objetivo de conquistar un nuevo título mundial.

La principal noticia de la sesión fue la presencia de Neymar, quien participó con normalidad en los trabajos junto al resto del grupo. El delantero se ha venido recuperando poco a poco y lo demostró justo en el último encuentro contra Escocia. Su liderazgo y experiencia serán fundamentales en un partido que no ofrece margen de error.

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La única ausencia significativa volvió a ser la del extremo Raphinha, quien continúa realizando un tratamiento intensivo para recuperarse de una lesión en el muslo derecho que sufrió justo en el inicio de la fase de grupos.

El atacante trabaja al margen del grupo bajo la supervisión del cuerpo médico, con la esperanza de evolucionar favorablemente en los próximos días. Sin embargo, su presencia frente a Japón sigue siendo una incógnita y dependerá de cómo responda físicamente antes del encuentro.

¿Cómo ver el partido entre Brasil vs Japón en el Mundial?

Este encuentro se disputará el lunes 29 de junio a partir de las 12:00 (hora colombiana). El duelo se podrá disfrutar por el Canal de YouTube de LaFM, DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:00

Bolivia y Venezuela: 13:00