Pablo Repetto tomó drástica decisión horas antes del partido de Santa Fe vs Caracas

Independiente Santa Fe vuelve a la acción en el semestre de clausura de la temporada 2026 y lo hará a nivel internacional con el duelo correspondiente a los playoff de ida de la Copa Sudamericana frente a Caracas.

El Estadio El Campín le volverá a abrir las puertas al cuadro 'cardenal' que llega con una plantilla de jugadores que mantuvo una base sólida, aunque con un par de salidas que podrían complicar el planteamiento táctico de Pablo Repetto, por lo que la convocatoria para enfrentarse ante Caracas es la siguiente.

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El equipo bogotano retoma competencias tras haberse despedido de la Copa Libertadores y las semifinales de la Liga Betplay con buenas impresiones en cuanto a su nivel deportivo.

Además, Pablo Repetto tuvo tiempo suficiente durante la pretemporada para trabajar con una plantilla de jugadores que ya conoce y que le dieron buenos resultados cuando logró acoplarlos.

Santa Fe también realizó un par de partidos amistosos como preparación en los que pudo elaborar nuevas ideas de juego, probar posiciones e ir trabajando con los nuevos refuerzos como Kevin Balanta.

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Sin embargo, Repetto para este partido de ida contra Caracas decidió "irse a la segura" y convocar a los jugadores que tienen mayor proceso con él, tal como es el caso de Hugo Rodallega, Omar Fernández y Marmolejo, pero también le dará a la oportunidad a un nuevo defensor, Jean Caicedo.

Además, sigue sin entrar a la convocatoria Ewill Murillo, Edwin Mosquera y Yeicar Perlaza, quienes no han formado parte del proceso de Repetto por lesiones.

¿Cuándo será el partido de Santa Fe vs Caracas?

El compromiso de ida por los playoff de la Copa Sudamericana se disputará en el Estadio El Campín el jueves 23 de julio sobre las 7:30 p. m. hora Colombia.

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¿Cuándo es el partido de vuelta entre Santa Fe vs Caracas?

El duelo de vuelta se llevará a cabo en suelo venezolano, en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, el jueves 30 de julio sobre las 7:30 p.m.