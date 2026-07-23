Oficial: Ricardo 'Caballo' Márquez jugará en un club de la Liga BetPlay

Ricardo 'Caballo' Márquez ya tiene nuevo destino para el segundo semestre de 2026. El delantero samario fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Águilas Doradas, luego de jugar en el balompié costarricense.

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El atacante de 28 años llega procedente de Cartaginés, club de la primera división de Costa Rica, donde disputó el primer semestre de 2026 y sumó continuidad antes de regresar al país.

Durante su paso por el conjunto costarricense, Márquez disputó 21 partidos, marcó dos goles y aportó dos asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

La oficialización de su fichaje se produjo a través de los canales digitales de Águilas Doradas, que le dio la bienvenida con un mensaje dirigido a su afición.

"El Caballo ya galopa en el Nido. Ricardo Márquez se une a nuestra Familia Dorada para aportar potencia, carácter y gol en el frente de ataque", escribió el club en su publicación oficial.

Trayectoria y estadísticas de Caballo Márquez

A lo largo de su carrera, el delantero ha vestido las camisetas de Unión Magdalena, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Cartaginés, acumulando experiencia tanto en el fútbol colombiano como en el exterior.

En total, Ricardo Márquez registra 218 partidos como profesional, con un balance de 49 goles y 14 asistencias, cifras que respaldan su recorrido en el fútbol de primera división.

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Con este movimiento, Águilas Doradas suma un atacante para afrontar la Liga BetPlay 2026-II, torneo en el que buscará ser protagonista y meterse a cuadrangulares.

La llegada de Caballo Márquez hace parte del proceso de renovación de la plantilla de Águilas Doradas, que recientemente anunció a Jorge Soto como su nuevo portero.