Richard Ríos dejó claro su objetivo en el Mundial y reveló su fichará por Real Madrid

Richard Ríos se ha convertido en una de las grandes figuras de la Selección Colombia, teniendo en cuenta lo demostrado en el proceso de la Eliminatoria, en la Copa América y además lo hecho en sus clubes, primero en Palmeiras y recientemente en Benfica de Portugal.

De cara a la participación del equipo nacional en la Copa del Mundo, Ríos dio a conocer sus expectativas a nivel grupal e individual.

"Estamos para ser competitivos y vamos a dar lo mejor cada uno de nosotros. Vamos a llegar muy lejos en el Mundial", dijo en diálogo con Deportes RCN.

"El grupo se está conformando como lo planeamos, como lo teníamos preparado con todos los jugadores que fueron llamados. Estamos contentos por lo que se viene. Estamos con mucha ilusión y sabemos lo que podemos hacer", afirmó.

Balance de la temporada

Ríos destacó el rendimiento demostrado en la temporada 2025/2026 con el Benfica de Portugal.

"Fue mi primera temporada en Europa, no fue fácil por la adaptación y llegar a un país nuevo. Jugar mi primera Champions League fue gratificante para mí. Al principio fue un poco difícil, pero después de adapté. Cuando estaba en mi mejor momento tuve la lesión y tocó empezar todo de nuevo. Cuando regresó no se notó la diferencia y regresé muy bien y terminé la temporada de la mejor manera individualmente. Fue mi mejor temporada profesional y espero seguir mejorando". aseguró.

¿Ríos podría llegar al Real Madrid?

Richard Ríos respondió a los rumores que aseguran que podría ser fichado por Real Madrid en caso de que José Mourinho se convierta en el nuevo director técnico del conjunto merengue.

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"No sé si Mourinho se va o no se va. Rumores hay de todas cosas. La verdad es que hay que esperar que el club diga si se va o se queda. En redes se dicen muchas cosas. No me veo todavía, en este momento. Estoy en un gran club que me ha dado todo con mucho respeto y tengo mucho amor por ellos y espero poder defender esta camiseta por mucho tiempo y ayudaros a ganar muchos títulos que es lo que me permitirá retribuir el cariño que me han dado", sentenció.