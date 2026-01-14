Barcelona en la Copa del Rey: dónde ver partido de octavos de final en RCN

La Copa del Rey se ve a través de la aplicación del Canal RCN. El certamen español entró en las fases definitivas, buscando la definición de los clubes que clasificarán a los cuartos de final de la competición.

Barcelona seguirá su camino en la Copa del Rey y este jueves 15 de enero, disputará el duelo correspondiente a los octavos de final de la competición, cuando se enfrente al Racing de Santander. Recuerde que este partido lo podrá ver a través de la app del Canal RCN.

Cómo ver Racing de Santander vs. Barcelona en la Copa del Rey en la app del Canal RCN

El juego entre Racing de Santander vs. Barcelona, por los octavos de final de la Copa del Rey, los podrá disfrutar en la aplicación del Canal RCN. Desde su computador, televisor o dispositivo móvil, tiene la opción de acceder a este partido, en el canal de Deportes RCN.

Más contenidos en el canal de Deportes RCN de la app del Canal RCN

En el canal de Deportes RCN, en la app del Canal RCN, no solo puede acceder a los partidos de la Copa del Rey, sino a las repeticiones de los partidos de la Selección Colombia, junto con los mejores duelos de las Eliminatorias a la Copa del Mundo.

Lea también Liga BetPlay 2025-II: la IA confirmó el equipo que jugará la final ante Deportes Tolima

Desde temprano, Carlos Antonio Vélez estará en Planeta Fútbol. Adicionalmente, el Rally Dakar también tiene lugar en el Canal de Deportes de la app del Canal RCN. Junto con las entrevistas con Dayro Moreno, Jhon Arias y Yoreli Rincón.

En la tarde, estarán Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis, en directo, en La FM Más Fútbol.

https://www.canalrcn.com/co/player/67bd9751e81fc64038adf341

Programación jueves 15 de enero FAST Deportes RCN

Planeta Fútbol 6-8 a.m.

Fitness con Nicolai 8-8:30 a.m.

Fútbol RC Uruguay vs. Colombia 8:30-10:30 a.m.

Entrevista Jhon Arias 10:30-11:30 a.m.

Entrevista Esteban Chaves 11:30-12:30 p.m.

Camino al Mundial 12:30-1:00 p.m.

La FM Más Fútbol 1:00-2:00 p.m.

Rally Dakar 2:00-2:50 p.m.

Copa del Rey Racing de Santander vs. Barcelona 2:50-5:00 p.m.

A Un Toque previo final Superliga BetPlay 5:00-6:00 p.m.



