Nuevo estadio de Bogotá: ya hay fecha para iniciar obras

Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, dio a conocer este martes 16 de diciembre importantes novedades sobre la construcción del nuevo complejo deportivo y cultural que tendrá Bogotá, en el que está ubicado el estadio El Campín.

Cañón adelantó que las obras de construcción del nuevo estadio que tendrá la capital del país darán inicio el de marzo de 2026.

"Vamos muy bien con el consorcio Sencia en la alianza público - privada. Tenemos como fecha establecida del 1 de marzo de 2026. Ese día debe iniciar la construcción de el nuevo estadio", explicó el director del IDRD.

¿Qué pasará con Millonarios y Santa Fe?

La construcción del nuevo estadio de Bogotá afectará, sin dudas, la actividad que tendrán Millonarios, Independiente Santa Fe, Internacional de Bogotá y Fortaleza en la temporada 2026.

El principal afectado será Independiente Santa Fe, que deberá buscar una sede alterna para disputar sus compromisos de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Inicialmente, el conjunto cardenal se inclinaría por el estadio Metropolitano de Techo.

Por otro lado, Millonarios, en caso de clasificar a la ronda de grupos de la Copa Sudamericana, también se vería obligado a jugar en Techo.



