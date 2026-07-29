Nuevo fichaje del Real Madrid estaría muy cerca: ¿bombazo mundial?

El poderoso Real Madrid de España sigue ultimando detalles para lo que será el inicio de una nueva temporada en el fútbol europeo. El director técnico portugués José Mourinho trabaja sin parar con el plantel.

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El Madrid va por Rodri

El conjunto blanco, como bien se sabe, ya ha anunciado varios fichajes, pero el mercado todavía no está cerrado, pues uno de los grandes objetivos del club sigue siendo el mediocampista Rodri Hernández.



De acuerdo con la prensa española, el jugador del Manchester City de la Premier League de Inglaterra, a esta altura del mercado de fichajes, estaría muy cerca de arribar a las arcas madrileñas.

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¿Se dará el fichaje?

“El Real Madrid no ha cerrado el capítulo de fichajes y están convencidos de que el siguiente, y la guinda al pastel, es Rodrigo Hernández. Es la pieza que les falta y que ahora mismo adolece el equipo desde la marcha de Kroos. Pero además está la asignatura pendiente de Vinicius y su renovación ahora que afronta el último año de su contrato con la camiseta blanca”, dice Mundo Deportivo.



El tema de Rodri, como era de esperarse, empezó a tomar fuerza a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. Muchos hinchas esperan que pronto se concrete el fichaje.

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¿Qué pasará con Vini?

Y así como se aguarda la llegada de Hernández, campeón de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, los aficionados quieren la renovación de Vini, quien sonó en los últimos días en Arsenal FC de Inglaterra.



“También en el seno de la Junta Directiva están convencidos de que el brasileño acabará renovando, bajándose así sus pretensiones económicas. Que pasan por cobrar más de 23 millones de euros, que es lo que percibe ahora mismo Kylian Mbappé. Quince del contrato y ocho de prima de fichaje por temporada. El brasileño percibe actualmente unos quince millones de euros”, sentenció Mundo Deportivo.