Nuevo fichaje récord de un delantero colombiano en Paranaense

El fútbol brasileño sigue dando de qué hablar en el respectivo mercado de fichajes al darse a conocer que llegaría un nuevo futbolista colombiano que hizo otro récord en Paranaense por la cantidad de dinero que pagaron por sus derechos deportivos.

Lea también Junior causó conmoción anunciando la salida de Carlos Bacca

En esta ocasión es el extremo colombiano, Kerwin Vargas, quien fue anunciado como nuevo jugador del Athletico Paranaense, en una de las operaciones más importantes del mercado sudamericano.

Kerwin Vargas rompió récord en Paranaense

El futbolista de 24 años salió de manera oficial del Charlotte FC de la MLS para firmar un contrato con el club brasileño hasta junio de 2030, en una transferencia que alcanza los 6 millones de dólares, cifra que lo convierte en el tercer fichaje más caro en la historia del 'Furacão'.

La apuesta del conjunto de Curitiba demuestra la confianza que existe en el talento del colombiano. Athletico Paranaense adquirió el 80 % de los derechos deportivos del atacante, mientras que Charlotte FC conservará un porcentaje de una futura venta.

El acuerdo incluye variables por rendimiento que elevaron el valor total de la negociación hasta los seis millones de dólares, una inversión poco habitual para el club brasileño.

Con esta operación, Vargas solo queda por detrás de las incorporaciones de Vitor Roque y Kevin Viveros en el ranking de los fichajes más costosos de la historia de Athletico Paranaense.

¿Cómo le fue a Kerwin Vargas con Charlote FC?

El extremo derecho de 24 años arribó al fútbol estadounidense en la temporada 2022 tras un breve paso por la segunda división de Portugal jugando con Feirense, y desde entonces consiguió jugar 148 partidos, más de 8.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales logró marcar 23 goles y 15 asistencias.