Junior causó conmoción anunciando la salida de Carlos Bacca

Junior de Barranquilla vuelve a robarse el protagonismo en el mercado de fichajes, ya que a pesar de haber hecho importantes renovaciones y también contratado nuevos jugadores, se confirmó una salida que deja un vacío bastante grande en los fanáticos y en la zona ofensiva de Alfredo Arias.

Junior habría puesto fin a la segunda etapa de Carlos Bacca a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, en el que agradeció su compromiso, profesionalismo y legado con la camiseta del 'Tiburón', despidiendo a uno de los futbolistas más importantes que ha vestido los colores del conjunto barranquillero.

Junior se despidió de Carlos Bacca

Previamente se habría confirmado que el atacante de 39 años estuvo muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali. El club vallecaucano informó este lunes 27 de julio que alcanzó un principio de acuerdo con Carlos Bacca para su incorporación.

El cuadro 'azucarero' había confirmado que el fichaje dependía de la presentación y aprobación de los exámenes médicos. Estos ya fueron aprobados y se llevó a cabo la respectiva firma de la documentación y los demás trámites administrativos.

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Este hecho causó que Junior de Barranquilla reaccionara de inmediato con una publicación en redes sociales acompañada de imágenes que repasaron algunos de los momentos más memorables del atacante con Junior.

En el mensaje, la institución destacó que Bacca no solo dejó una huella por sus goles, sino también por el liderazgo que ejerció dentro y fuera del campo durante las diferentes etapas en las que defendió el escudo rojiblanco.

¿Cómo le fue a Carlos Bacca en su segundo ciclo con Junior?

Carlos Bacca volvió a convertirse en un referente del equipo rojiblanco. Durante este periodo disputó 136 partidos oficiales, en los que anotó 53 goles, repartió 10 asistencias y acumuló 8.702 minutos en el terreno de juego. Sus números reflejan el impacto que tuvo en su regreso al club, siendo uno de los máximos goleadores del fútbol colombiano en ese lapso y una pieza clave en la conquista de títulos y clasificaciones internacionales.

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Detalles del contrato de Carlos Bacca con Cali

Bacca sorprendió al convertirse en delantero de Deportivo Cali, club que ha destacado de gran manera en el presente mercado de fichajes anunciando la incorporación de Nicolás Benedetti, José Moya y Edwin Velasco.

El nacido en Puerto Colombia fue confirmado tras superar sus respectivos exámenes médicos y habría llegado al club firmando un contrato de 5 meses por la presente temporada y una posible renovación de otros seis si se llegan a cumplir los objetivos estipulados.