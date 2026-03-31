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Selección de Italia

Nuevo fracaso de la Selección de Italia; tercer Mundial consecutivo al que no clasifica

La selección italiana perdió ante Bosnia y Herzegovina el repechaje a la Copa del Mundo de 2026.
Daniel Zabala
Italia se quedó por fuera del Mundial
Italia se quedó por fuera del Mundial // AFP

La selección de Italia sumó un nuevo fracaso al no conseguir este martes 31 de marzo la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso se quedó por fuera del Mundial al caer en la llave A del repechaje de la UEFA ante el seleccionado de Bosnia y Herzegovina en los lanzamientos desde el punto penal.

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Tercer Mundial consecutivo sin Italia

Al caer ante Bosnia y Herzegovina, la selección de Italia se quedó por tercera ocasión consecutiva por fuera de la Copa del Mundo.

En el camino al Mundial de Rusia 2018, la selección de Italia cayó en la ronda de repechaje ante Suecia con marcador de 0-1.

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Por otro lado, para Catar 2022, la azzura fue derrotada por Macedonia del Norte en las semifinales del repechaje.

El último Mundial de Italia

La última Copa del Mundo que ha jugado la Selección Italia fue el de Brasil 2024. El equipo dirigido por Cesare Prandelli.

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En aquel Mundial, la azzura enfrentó a Costa Rica, Uruguay e Inglaterra en el grupo D.

Italia quedó por fuera del certamen al ocupar la tercera posición de la zona, ya que solo pudo derrotar a Inglaterra.

Costa Rica y Uruguay avanzaron a octavos de final.

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