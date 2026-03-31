¿Italia hizo trampa? Fuerte denuncia de Bosnia antes del repechaje

Llegó la hora de la verdad y uno de los momentos más esperados para la selección de Italia de cara a sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Hace 12 años, la ‘Azzurra’ disputó su última cita orbital en una competencia en la que los resultados no fueron los mejores y no pudo pasar de la fase de grupos.

Italia dejó atrás en las semifinales a Irlanda del Norte y ahora en la final tendrá que superar a Bosnia y Herzegovina que eliminó a Gales en los lanzamientos desde el punto penal. Los bosnios tienen en su equipo a uno de los grandes conocedores del balompié italiano como lo es Edin Dzeko.

Este partido revive el mal antecedente de Italia que no pudo con Macedonia del Norte para clasificar a Catar 2022. Ahora con Gennaro Gattuso, esperan no repetir esa negativa historia que los dejó afuera en un momento clave de cara a la clasificación al Mundial. La ‘Azzurra’ hará lo imposible para estar en Estados Unidos, Canadá y México, tanto así que salió una dura denuncia de los bosnios.

¿TRAMPA DE ITALIA ANTES DEL REPECHAJE? BOSNIA RESPONDIÓ CON UNA DENUNCIA

Durante las sesiones de entrenamiento de Bosnia y Herzegovina, un soldado italiano se presentó a la sede de la selección rival en el repechaje y empezó a grabar y tomar fotos con su celular. De acuerdo con el medio SportSport, apareció un infiltrado que estaba pendiente de la práctica previa al repechaje.

Bosnia no se quedó con los brazos cruzados y tomó la decisión de sacar al soldado que estaba pendiente del entrenamiento de Edin Dzeko y sus compañeros en horas claves para el duelo de repesca. De hecho, desde suelo bosnio denunciaron que el entrenador Gennaro Gattuso habría enviado al militar como espía.

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Por ahora, Italia no ha dicho nada acerca de esta situación, pero desde los medios locales sí entraron a defender al militar que se encontraba en la sede de entrenamiento de Bosnia y Herzegovina.

LA DEFENSA DE ITALIA PARA EL SOLDADO

Fue el Corriere dello Sport que indicó que, “el sospechoso no era un espía italiano al servicio de la selección nacional, ni tenía vínculos con otras actividades. Se trataba simplemente de un soldado italiano que, por casualidad, se encontraba allí cerca de su base, y al parecer, se detuvo a observar el entrenamiento de Dzeko y sus compañeros”.

Bajo este panorama, desde Bosnia aseguran que hubo un caso de espionaje para sacar conclusiones de cara a este encuentro fungiendo como un espía de Gennaro Gattuso, mientras que la información que llega desde Italia indica que todo fue una coincidencia.

EDIN DZEKO MANDÓ UN AVISO A ITALIA

El goleador de la selección de Bosnia y Herzegovina se refirió a la celebración de Italia que quedó grabada en las redes sociales cuando los bosnios sellaron la clasificación. Guglielmo Vicario y Federico Dimarco hicieron gestos de alegría por evitar a Gales.

¿Será que Italia tenía miedo del repechaje? Una cuatro veces campeona del Mundial que no debería estar en esta situación y que Edin Dzeko afirmó que, "todos vimos lo que pasó. Honestamente puedo decirles que es completamente normal, todos tenemos nuestras preferencias. Quizá la mía era no jugar contra Italia en esta final. No puedo celebrar porque estoy jugando contra ellos. Pero obviamente hoy debemos tener cuidado, con las redes sociales todo se normaliza, se exagera. Lo vimos, Italia no quería jugar en Gales, no sé por qué”.

Además, sentenció que, “nosotros fuimos allí (Gales), sin miedo y ganamos. No sé por qué Italia debería tener miedo de Gales o Bosnia. Son una selección nacional increíble, han ganado cuatro Copas del Mundo, si tienen miedo de jugar en Gales, algo anda mal. Quizá necesitamos ver que también pueden tener dificultades en este partido. Tienen mucho en juego después de perder dos Copas del Mundo. Significa que tienen miedo”.