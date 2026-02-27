Argentina sumó dolor de cabeza para el Mundial: jugador se rompió los ligamentos

Las competencias seguirán dando de qué hablar antes del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y con tanta intensidad de los torneos más importantes a nivel global, se pueden prestar para infortunadas lesiones, un capítulo que cada cuatro años complica a todas las selecciones que participarán en una cita orbital.

A falta de tres meses y medio para afrontar el reto ya hay grandes ausencias como la de Jack Grealish de Inglaterra, y en España la de Samu Omorodion quienes no podrán estar con sus respectivas selecciones. Sin embargo, el combinado que más ha dado de qué hablar por las bajas es Argentina.

Infortunadamente, Juan Foyth salió lesionado con el Villarreal en un partido ante el Real Madrid por un golpe en el tendón de Aquiles. Se perderá los juegos de la Fecha FIFA en marzo y tampoco podrá estar en el Mundial de 2026 en el que Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Argentina en estos momentos es la selección que más fichas ha perdido, especialmente con el cambio generacional que podría tener Lionel Scaloni, dado que jugadores como Nicolás Otamendi, Lionel Messi, entre otros no estarán en el seleccionado después de esta Copa del Mundo.

VALENTÍN CARBONI SE LESIONÓ LOS LIGAMENTOS Y NO ESTARÁ EN EL MUNDIAL

Jugadores como Nico Paz, Julio Soler, Gianluca Prestianni y Valentín Carboni son futbolistas que tendrán cabida en los próximos años por el cambio generacional que necesita el cuadro argentino. Infortunadamente, en la prensa argentina afirmaron este viernes 27 de febrero que “Carboni se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha”.

En medio de un entrenamiento de Racing Club, Valentín Carboni, que recién estaba con el Inter de Milan sufrió una dura lesión de ligamentos cruzados. Estará por fuera entre seis a ocho meses de las canchas, tema que hará que se pierda el Mundial en caso de que Lionel Scaloni lo tuviera en cuenta en la lista de 26 jugadores convocados.

Aunque no ha tenido mucha cabida en el seleccionado de mayores, Valentín Carboni estuvo en la Copa América 2024 en una competencia en la cual jugó un partido. Debutó el 26 de marzo de dicho año enfrentando a Costa Rica sustituyendo a Ángel Di María.

Valentín Carboni fue campeón de la Copa América y ahora es una promesa y proyección para el equipo de mayores en próximos años. Ya es una realidad, y, seguramente, iba a ser parte del Mundial. La lesión lo dejará afuera justo cuando quedaban tres meses.

El jueves 26 de febrero, Racing enfrentó a Independiente de Rivadavia por la Primera División de Argentina. La ‘Academia’ tuvo a Valentín Carboni en la convocatoria, pero no sumó ningún minuto. Esa lesión de ligamentos cruzados se dio justamente en un entrenamiento del viernes 27.

¿CÓMO SE DIO LA LESIÓN DE VALENTÍN CARBONI?

Esta ya es la segunda ocasión en la que Valentín Carboni infortunadamente sufre una lesión de ligamentos cruzados, pero esta situación parece mucho más alarmante en medio de tres meses para afrontar el Mundial.

Todo se agravó en medio de un entrenamiento y no en el partido ante Independiente Rivadavia en el que fue suplente. Este viernes 27 de febrero, el Diario Olé referenció cómo se dio la lesión del volante de 20 años.

Olé escribió que, “mientras los titulares hacían trabajos regenerativos, los que no habían sumado minutos antes hacían un poco de fútbol. Todo se desarrollaba con normalidad hasta que un movimiento en falso y los gritos de dolor obligaron a parar la práctica. Era Valentín Carboni el que estaba en el césped con claros gestos de que algo grave había pasado en su rodilla derecha”.

Además, agregan que, “el cuerpo médico decidió el traslado a una clínica privada para hacer los estudios correspondientes. Y las noticias no son para nada alentadoras. A pesar de que desde Racing todavía no compartieron el parte médico, ya saben que lo del jugador del Inter es grave”.

Una noticia que deja frío a Lionel Scaloni que ponía la ilusión en Valentín Carboni que ha tenido mayor regularidad en esta temporada con el cambio de equipo. Le vino bien cambiar de Europa a Argentina saliendo del Inter de Milan y firmando con Racing de Avellaneda.