Objetivo de Quintero en Santa Fe: "soñar en grande, en la Libertadores"

Independiente Santa Fe sigue presentando sus refuerzos para la temporada 2026, ha sido un gran arranque de año, con el título de la Superliga, pero el equipo de Pablo Repetto ha dejado una buena sensación en los encuentros que ha disputado, dejando en claro que el objetivo real es la Copa Libertadores.

El caleño de 30 años, Juan Sebastián Quintero habla de su llegada al cuadro bogotano: “Bueno, muy feliz, mucho compromiso para este nuevo reto, un club muy grande que tiene un presente maravilloso y hay que seguir por esa racha, ¿no? Una hinchada exigente y que merece solo cosas positivas”.

Quintero, refuerzo de Santa Fe: "Aquí estamos construyendo esta nueva historia"

El defensor central tiene líneas y patrones muy marcados en la cancha: “durante mi carrera me ha caracterizado eso, un liderazgo, un carácter fuerte, un buen juego, buena salida de juego, juego aéreo”.

Sporting de Gijón, Juventude y Vasco forman parte de su experiencia: “Estuve mucho tiempo por fuera, un año en España, cinco o seis años en Brasil, después vuelvo aquí al deportivo Pereira a jugar la Libertadores que también fue un gran año. Después vuelvo a al Deportivo Cali, jugué seis meses en el Cali, vuelvo al Pereira seis meses y bueno, aquí estamos construyendo esta nueva historia”.

El gran objetivo es el torneo internacional: “yo creo que hay que ir paso a paso, siendo muy conscientes con Piecitos siempre en la tierra, pensar partido a partido, pero obviamente cuando llegas a un equipo grande, el objetivo es ser campeón es hacer una buena libertadores, soñar en grande, en la Libertadores”.

Quintero comenta la relación que ha construido con algunos compañeros en otras experiencias: “Con el Hellibelton, en el Cali, con Jason Angulo y Alexis Zapata estuve en la selección Sub-20 con Yimar y Ewil en ese Pereira 2023. ¿Con qué otro? Con Hugo lo enfrenté mucho en Brasil, aquí en Colombia tenemos amigos cercanos también, así que hemos compartido”.

Hace menos de una semana Santa Fe confirmó la llegada del defensor como nuevo refuerzo para la temporada 2026: “Bueno, el profe yo creo que han sido poco el tiempo de hablar, pero más que hablar, yo creo que he cogido la idea de juego de él en los videos, en los partidos. ha sido muy movida también la semana que llegué final de la Superliga campeones, pero más que todo lo que te digo en el trabajo también en el día a día, lo he ido conociendo y bueno, esperamos cumplir las expectativas, no solo de él, sino de todo el grupo, desde el punto que nos toque”.

El zaguero espera muchos triunfos en el año, y dejó un mensaje para la hinchada cardenal: “No, a la hinchada que es ese jugador número 12 fundamental que lo necesitamos partido a partido aquí en casa como de visita y que nos acompañen que estoy segurísimo que ese va a ser un año de mucha bendición para todos nosotros”.