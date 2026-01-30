Horas definitivas en el América: Hernández reconoce ofertas desde Brasil

El entorno del América de Cali vuelve a hacer ruido en el mercado internacional. En las últimas horas, un club del fútbol brasileño presentó una propuesta concreta por Nicolás Hernández, uno de los defensores con mayor regularidad en la zaga escarlata.

La situación salió a la luz en las últimas horas, y tras el empate 1-1 frente a Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, compromiso correspondiente a la jornada del jueves 29 de enero, el jugador dejó algunas palabras al respecto.

El propio jugador atendió a los medios en la zona mixta y abordó el tema sin esquivar preguntas: “No quería hablar de esto, pero es algo que es inevitable, mi voluntad está, siempre lo ha estado, estoy muy agradecido también con David, con el grupo, con el América, porque en su momento, como le digo, me abrió las puertas. tocaba esperar, mañana clave y que sea de bien para todos”.

Hernández saldría del América: "tengo que hablar con mi familia, tengo que hablar muchas cosas"

Hernández reconoció la existencia del interés, aunque fue enfático en señalar que el panorama sigue abierto, el próximo juego de América es contra Nacional, a lo que el jugador aseguró tajantemente: “Pero mi cabeza en este momento no está, ¿cierto? que están pasando en este momento, que como te digo, mañana se definen muchas cosas, tengo que hablar con mi familia, tengo que hablar muchas cosas, pero hay que dejar claro que mi voluntad siempre va a estar, mi voluntad está, estoy feliz. Mi familia está feliz, pero bueno, repito, no es cuestión de dinero, si no es cuestión de la voluntad”.

¿Se va del América? "Vuelvo y repito, en este momento no se trata de dinero"

Los periodistas aprovecharon para preguntar de qué depende su permanencia o su ida: “Bueno, primero que se lleve a un acuerdo, como te digo, no quería hablar sobre esto, pero tiene que haber un entendimiento entre ambas partes. Vuelvo y repito, en este momento no hay trata de dinero, se trata de estar tranquilo, estable y bueno, son cosas que llegan de la nada, no lo esperaba, o sea la oferta sí sabía en Brasil me fue muy bien y obviamente recuperando el nivel, pues iban a ver cosas pues no esperaba tan pronto”.

Los comunicadores trataron de sacar el club que pregunta por sus servicios: “Sabes que no me gusta hablar como así, ¿cierto? Porque todavía no he definido, entonces. Espero y aspiro, créame por el bien de mi familia y por lo que sentimos es poder continuar, pero bueno, en mis manos tampoco está”.