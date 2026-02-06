Oficial: James Rodríguez fue anunciado por su nuevo equipo

James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United de la MLS. Así lo dio a conocer el club en la mañana de este viernes 6 de febrero a través de un corto video. Inicialmente no se trató del anuncio oficial sino de la campaña de expectativa, pero minutos más tarde el club le dio la bienvenida.

¿Hasta cuándo firmó James con Minnesota?

Luego de su salida del León de México, James quedó en condición de agente libre y entabló negociaciones con el conjunto estadounidense para vincularse por seis meses, con la posibilidad de extender el hasta diciembre de 2026.

En primer momento, el material publicado hace parte de una campaña de expectativa previa a la presentación del futbolista colombiano. Luego se publicó una pieza gráfica haciendo oficial la incorporación.

James llegó este viernes a Minnesota junto a su representante, con el objetivo de someterse a los exámenes médicos de rigor y ultimar los detalles contractuales antes de firmar su vínculo con el equipo.

Video de presentación de James en Minnesota

Para el volante ofensivo era clave encontrar club en este momento de la temporada, teniendo en cuenta que entre junio y julio se disputará el Mundial, certamen al que aspira llegar con ritmo de competencia y siendo parte de la Selección Colombia.

A sus 34 años, James vivirá su primera experiencia en la MLS, una liga que en los últimos años ha sumado figuras internacionales y que le permitirá mantenerse activo en un calendario exigente, pero con menor desgaste que en otras competiciones.

Trayectoria de James Rodríguez

Con Minnesota United, el cucuteño afrontará su decimotercer club como profesional, tras haber militado en Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y León.

La llegada de James supone un salto mediático y deportivo para Minnesota, que suma a un jugador de recorrido mundial, liderazgo y jerarquía, llamado a convertirse en el eje futbolístico del equipo.

Sin duda, James Rodríguez será uno de los grandes atractivos de la MLS 2026, torneo que iniciará a finales de febrero y contará con diez fechas previas al Mundial, escenario ideal para que el ‘10’ vuelva a ser protagonista en la antesala de una cita orbital.