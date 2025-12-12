Oficial: la Selección Ecuador sorprendió con el anuncio de un nuevo director técnico

La Selección Ecuador Sub-17 ya tiene nuevo entrenador. Este viernes 12 de diciembre, en horas de la tarde, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó oficialmente el nombramiento.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Selección Ecuador anunció la llegada de Gonzalo Ferrea como nuevo director técnico de la categoría Sub-17 masculina.
“Le damos la bienvenida a Gonzalo Ferrea, nuevo DT de nuestra Selección Sub-17 Masculina. El profe Gonzalo cuenta con una larga trayectoria en las categorías juveniles de clubes de Argentina y del país”, publicó la FEF.
El técnico argentino no solo estará al frente de la Sub-17, sino que también dirigirá la Selección Sub-20, con miras a los Sudamericanos del próximo año.
Según explicó la Federación, el proceso se desarrollará bajo una planificación integrada y un mismo modelo de trabajo, buscando coherencia y continuidad entre ambas categorías.
Para la Sub-17, Ferrea estructuró una planificación progresiva que contempla siete microciclos de preparación, enfocados en la consolidación del grupo, el desarrollo individual y la construcción de una identidad colectiva de juego.
Este proceso incluirá partidos amistosos, giras de preparación y una etapa previa directa al torneo de la categoría, como parte del camino competitivo.
En cuanto a la Sub-20, el plan contempla cinco microciclos, con seguimiento individualizado de los jugadores en sus clubes y giras internacionales, apuntando a una transición ordenada hacia la selección mayor.