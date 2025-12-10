Rafa Márquez fue anunciado oficialmente como entrenador de una selección

La Federación Mexicana de Fútbol confirmó este martes lo que ya se venía anticipando: Rafael Márquez será el nuevo entrenador de la selección de México para el ciclo rumbo al Mundial 2030.

Ivar Sisniega, presidente de la FMF, explicó que el contrato de Márquez ya contemplaba su ascenso una vez terminara su labor como auxiliar de Javier Aguirre tras el Mundial 2026.

El exdefensor de 46 años, considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, tomará el mando del Tri con un proyecto que ya está en marcha.

Márquez fue multicampeón con el Barcelona y fue parte del equipo mexicano que ganó la Copa Confederaciones de 1999 ante Brasil.

También disputó cinco Mundiales, seis Copas América y fue campeón en dos ediciones de la Copa Oro, lo que refuerza su perfil para dirigir al combinado nacional.

El exentrenador del Barcelona Atlètic dejó ese cargo en 2023 para sumarse al cuerpo técnico de Aguirre, con la promesa de asumir el equipo tras la Copa del Mundo 2026.

Desde entonces ha seguido de cerca a jugadores jóvenes, pensando en sus primeras convocatorias y en el recambio generacional que espera impulsar.

México, que jugará el Mundial 2026 en el grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo, mantendrá el proyecto deportivo sin alteraciones.