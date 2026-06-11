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OFICIAL: Real Madrid ya tiene nuevo técnico hasta 2029

Real Madrid finalmente anunció el nombre del director técnico que comandará al equipo hasta 2029
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Real Madrid hizo la presentación oficial de su nuevo entrenador
Real Madrid hizo la presentación oficial de su nuevo entrenador // Real Madrid

Las emociones en el mundo del fútbol no paran de llegar, tomando en cuenta que el día que comenzó de manera oficial una nueva edición de la Copa Mundial, también se dio a conocer uno de los fichajes más importantes en el presente mercado de Europa.

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Los protagonistas en esta ocasión serían Real Madrid y Mourinho, quienes confirmaron un nuevo camino juntos, tal como se vivió en la temporada 2011-2013. El estratega portugués fue anunciado el jueves 11 de junio a través de un comunicado oficial en las redes sociales del cuadro 'merengue'.

Mourinho regresó al Real Madrid

El Real Madrid ha vuelto a sacudir el mundo del fútbol con un movimiento que promete marcar una nueva era en el club. La entidad blanca anunció oficialmente la contratación de José Mourinho como nuevo director técnico hasta el 30 junio de 2029.

Después de varios años alejado de la Casa Blanca, Mourinho vuelve al Santiago Bernabéu con la misión de liderar un ambicioso proyecto deportivo que cuenta con grandes figuras como Vinícius, Mbappé y Federeico Valverde.

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El técnico portugués, que dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, dejó una huella imborrable durante su primera etapa, conquistando una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de protagonizar memorables duelos frente al Barcelona de Pep Guardiola.

Tras una temporada en la que el club no logró cumplir todos los objetivos planteados, la directiva encabezada por Florentino Pérez decidió apostar por la experiencia, el liderazgo y el carácter competitivo del entrenador portugués. El contrato hasta 2029 refleja la confianza que existe en un proyecto pensado para el largo plazo.

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