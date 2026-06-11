Selección Colombia: dorsales oficiales para la Copa del Mundo 2026

La Selección Colombia hizo oficiales este jueves 11 de junio los dorsales que utilizarán los 26 futbolistas convocados para disputar la Copa del Mundo 2026. La información fue publicada a través de los perfiles oficiales del combinado nacional, a pocos días del debut en el certamen orbital.

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Si bien durante las últimas semanas ya existían indicios sobre los números que portaría cada jugador, fue hasta ahora que la Federación Colombiana de Fútbol confirmó de manera definitiva la numeración para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tal como suele ocurrir en este tipo de competiciones, varios de los referentes de la Tricolor conservaron los dorsales que han utilizado durante buena parte de su trayectoria con la selección nacional.

David Ospina seguirá portando el número 1, mientras que James Rodríguez mantendrá el emblemático dorsal 10. Por su parte, Luis Díaz llevará el 7 y Jhon Arias conservará el 11, números con los que se han consolidado en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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También aparecen jugadores que estrenarán dorsal en una gran competición con la Selección Colombia, situación que suele presentarse debido a la reglamentación de la FIFA para las Copas del Mundo.

Y es que, al tratarse de una convocatoria de 26 futbolistas, únicamente pueden utilizarse los números comprendidos entre el 1 y el 26, sin excepción alguna para los equipos participantes.

Entre las novedades de la lista aparecen Gustavo Puerta con el número 14, Juan Camilo Portilla con el 15, Jaminton Campaz con el 21, Luis Javier Suárez con el 25 y Carlos Andrés Gómez con el 26.

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Con los dorsales ya definidos y la nómina completamente confirmada, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo entra en la recta final de la preparación para una Copa del Mundo en la que Colombia buscará superar la fase de grupos y ser protagonista en territorio norteamericano.

Dorsales de la Selección Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Janer Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jaminton Campaz

22. Déiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

Fechas de los partidos de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia afrontará el Mundial 2026 como integrante del grupo K. Su debut será el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán, posteriormente jugará el 23 de junio contra República Democrática del Congo y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Portugal.