Oficial: Santa Fe anunció su primer fichaje para Copa Libertadores

Se tuvo que esperar hasta el 5 de enero para que Independiente Santa Fe anunciara su primer fichaje para el 2026, equipo encabezado por el presidente Eduardo Méndez que en múltiples ocasiones ha declarado que le gusta ser muy cauteloso con los fichajes y que no habla hasta tenerlos completamente cerrados, priorizando la economía del club y tratando de realizar inversiones que no generen significativas salidas de dinero.

Pues bien, tras la salida de jugadores como Ángelo Rodríguez, Edward López y Harold Santiago Mosquera, los hinchas del ‘León’ esperaban la llegada de un nuevo delantero que acompañe o sea competencia para Hugo Rodallega.

Santa Fe anunció la llegada de un nuevo delantero para el 2026

El equipo ‘cardenal’, que recordemos jugará la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, anunció el fichaje del atacante uruguayo Franco Misael Fagúndez, delantero que llega a Santa Fe en condición de préstamo por un año y con opción de compra procedente del Santos Laguna de México.

El ‘mediapunta’ de 25 años ha sido elegido por el técnico Pablo Repetto para reforzar la zona de ataque del equipo rojo de la capital del país, jugador que después de militar por dos años en el equipo lagunero de México probará experiencia en el balompié colombiano.

Los títulos y la trayectoria de Fagúndez en el fútbol

El atacante charrúa inició su camino en el fútbol profesional en las divisiones menores de Montevideo Wanderers, club en el que se formó entre 2013 y 2019 antes de tener un breve paso por Danubio ese mismo año. A comienzos de 2020 dio un salto importante al incorporarse a las categorías juveniles de Nacional de Montevideo, institución en la que terminó de consolidar su proceso y logró debutar en Primera División en noviembre de 2021.

Con la camiseta de ‘El Bolso’, el delantero vivió su etapa más fructífera, alzando tres campeonatos locales durante la temporada 2022 y ganándose un lugar destacado en el plantel. Tras cerrar su ciclo en Nacional a finales de 2024, decidió emprender un desafío internacional y se trasladó al fútbol mexicano para vestir los colores de Santos Laguna, equipo con el que quedó vinculado contractualmente hasta diciembre de 2027.



