Pékerman le baja el dedo a Colombia en el Mundial: tiene sorpresivo candidato

Sin duda alguna, la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ya viene tomando forma. Quedan apenas cinco meses para palpitar esa fiesta mundialista con 48 selecciones participantes, pero con importantes candidatas para quedarse con el título.

De las 48 selecciones participantes, hay varias que debutarán en la Copa del Mundo y en su mayoría son países que no han tenido la oportunidad de ganar un trofeo orbital. Entre ellos está Colombia, Portugal, Croacia, entre otras. Justamente, José Néstor Pékerman, quien fuera entrenador de Argentina y del combinado cafetero puso a otra candidata como la campeona.

Con la selección de Argentina, José Néstor dirigió el Mundial de 2006 y en la Selección Colombia estuvo al frente en la mejor edición del combinado colombiano cuando lograron sumarse a los cuartos de final en 2014. También estuvo en el banquillo durante el 2018.

Evidentemente, está muy conectado a estas dos selecciones que dirigió, y en el caso de Argentina siendo su país, pero, a falta de cinco meses para la Copa del Mundo les bajó el dedo a ambas naciones dentro del ciclo mundialista. De hecho, puso a otra selección como la fuerte candidata a llevarse la victoria.

PORTUGAL, LA CANDIDATA QUE ELIGIÓ JOSÉ NÉSTOR PÉKERMAN PARA GANAR EL MUNDIAL DE 2026

Después del sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, a Colombia le tocará definir su suerte en estas instancias frente a Uzbekistán, el repechaje internacional 1 que saldrá de Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo y Portugal. Este último encuentro será una prueba de fuego para los sudamericanos.

Al frente estará Cristiano Ronaldo en su último Mundial y como pasó con Lionel Messi que alzó en 2022 el trofeo, el luso quiere despedirse de su selección con ese título. José Pékerman dejó a un lado a Argentina y a Colombia y puso a los portugueses como el posible ganador de la competencia.

Una vez se conocieron los respectivos grupos, José Pékerman dialogó con Olé y afirmó que, “dentro de los que no han ganado Mundiales, pienso que Portugal puede dar un golpe”. Los lusos deben medirse con Colombia en un vibrante encuentro que promete y mucho.

Y es que, hay varias personas que ponen a Colombia como una de las candidatas, pero Pékerman lo tiene claro, “siempre he creído que Portugal es uno de los grandes candidatos a ganar el título. Portugal es un rival temible, entonces el golpe de saber que vas a enfrentar a Portugal es muy difícil y Colombia debe ir trabajando en eso, pero a su vez es un desafío enorme y lindo.

Viendo a los demás equipos del grupo, el partido contra Portugal se debe tomar como motivación porque es hermoso jugar contra los mejores equipos. Colombia ha jugado amistosos contra España y contra Alemania en partidos excelentes en Europa, así que yo confío que también lo puede hacer ante Portugal”, comentó en ESPN antes de que acabara el 2025.

PÉKERMAN NO OLVIDA NI A ARGENTINA NI A COLOMBIA

Pese a que no mencionó ni a Argentina ni a Colombia como las opciones en el Mundial y sí advirtió a los colombianos en ese choque contra Portugal, José Pékerman nunca se olvida de esas dos selecciones sudamericanas.

Durante su experiencia en selecciones nacionales dirigió a Argentina en los procesos juveniles y de mayores, la Selección Colombia y Venezuela. Alcanzó a sumar tres mundiales y dejó claro que recuerda a la ‘Albiceleste’ y a la ‘Tricolor’ como los mejores equipos que dirigió.

Entre las entrevistas previas a finalizar el 2025 y analizando la Copa del Mundo que se viene en 2026, el entrenador argentino dejó claro que, “¿los mejores equipos que tuve? Yo creo que la de Argentina 2006 y Colombia 2014”.