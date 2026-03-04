El estadio El Teniente de Rancagua ubicado en la ciudad homónima de Chile será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido entre O’Higgins y Deportes Tolima, duelo correspondiente al juego de ida de la última fase previa de la Copa Libertadores 2026.

El equipo chileno viene de lograr una clasificación histórica al eliminar al Bahía brasileño en la tanda de penales luego de empatar 2-2 en el marcador global, mientras que el conjunto dirigido por el técnico Lucas González accedió a esta instancia también por penaltis ante el Deportivo Táchira.

Lea también: Tolima se cita con la historia en Chile: registro negativo en copas internacionales

Alineación confirmada del Tolima para enfrentar a O’Higgins:

El técnico González tendrá una importante baja, pues el extremo izquierdo Ever Valencia enfrenta problemas físicos luego del reciente partido de la liga colombiana ante Atlético Nacional.

Así las cosas, el equipo ‘Pijao’ sale con Neto Volpi en el arco, línea defensiva con Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo y Júnior Hernández, en el medio campo jugará Jersson González, Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán y Bryan Rovira; mientras que en la zona de ataque estará Edwar López, Luis Fernando Sandoval y Adrián Parra.

Lea también Lorenzo suma nueva duda para el Mundial: jugador se recuperó de lesión

Así llegan los equipos a este duelo de Copa Libertadores

El héroe del O'Higgins ha sido el portero ecuatoriano Omar Carabalí, quien atajó el último penal de Bahía ejecutado por su estrella Everton Ribeiro, para conseguir el pase a esta ronda.

El equipo dirigido por el argentino Lucas Bovaglio llega tras perder en la liga chilena por 4-2 ante Palestino en la quinta fecha, con un equipo alterno. La derrota de todas formas empujó a O’Higgins a perder posición en la parte alta del campeonato local y se ubica decimosegundo con seis puntos, a cinco del líder.

Por su parte, Tolima consiguió el pasado domingo un importante triunfo por 1-0 ante Atlético Nacional en la Liga BetPlay para ubicarse séptimo con 15 unidades a solo tres enteros del líder.

En otras noticias: Kylian Mbappé podría perderse el Mundial 2026