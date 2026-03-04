Tolima se cita con la historia en Chile: registro negativo en copas internacionales

Este miércoles 4 de marzo se juega el primer sorbo de la fase III de la Copa Libertadores con un vibrante partido entre O’Higgins y Deportes Tolima que se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua en Chile. Los tolimenses necesitarán sacar un buen resultado en condición de visitante para poder cerrar con confianza y con ventajas la historia en el Manuel Murillo Toro.

Los dirigidos por Lucas González espera dar el golpe en un escenario en el que no le ha ido para nada bien en la historia. Esta será la oportunidad de oro que tendrá el Deportes Tolima para dejar pasar ese mal registro que tiene el elenco tolimense en Chile.

En condición de local, Deportes Tolima sí ha podido sacar adelante el marcador en enfrentamientos contra equipos de Chile, mientras que, visitando suelo austral, las cosas no han salido para nada bien. Este puede ser el punto de partida para superar a O’Higgins que en la fase previa había superado al Bahía en los lanzamientos desde el punto penal.

ASÍ LE HA IDO A DEPORTES TOLIMA ENFRENTANDO A EQUIPOS DE CHILE EN CONDICIÓN DE VISITANTE

El sueño de la Copa Libertadores está en juego en esta tercera fase del certamen y Deportes Tolima sabe el gran reto que tiene en una vibrante serie que arrancará en Chile, un país en donde nunca ha ganado el cuadro tolimense.

Deportes Tolima lleva seis partidos disputados en territorio austral y las cosas nunca han salido como se piensan para el elenco tolimense. Tres de esas oportunidades han sido en copas internacionales, y las otras en amistosos. Justamente, con O’Higgins ya se enfrentaron en un juego que no fue oficial con un resultado desfavorable para los colombianos con derrota 1-0.

En las copas internacionales, el primer antecedente fue en la Copa Libertadores de 1982, que fue la primera ocasión en la que el Deportes Tolima fue a este certamen en su historia. Además, fue la mejor participación llegando a semifinales. Justamente, en esa instancia le tocó lidiar contra Cobreloa de Chile.

Jugando en condición de visitante, Deportes Tolima cayó goleado con un marcador de 3-0 que inició este mal registro del equipo ibaguereño en suelo austral. Cobreloa llegó a la final en esa edición y quedó subcampeón ante Peñarol.

Tuvieron que pasar 30 años para que se volviera a encontrar el Deportes Tolima con un equipo chileno. Fue en la Copa Sudamericana de 2012 cuando se vieron las caras con Universidad Católica arrancando la serie en condición de visitante. El equipo de Chile se llevó la victoria con un marcador de 2-0.

Ocho años después, Tolima se volvió a encontrar con un elenco austral. Fue contra Unión La Calera arrancando en condición de visitante con un marcador de 0-0, siendo este el único antecedente en copas internacionales en el que no perdió el equipo colombiano en Chile. Además, en ninguna de esas ediciones que se enfrentaron pudieron sellar la clasificación a siguientes rondas.

ASÍ LE HA IDO EN COLOMBIA AL DEPORTES TOLIMA CONTRA EQUIPOS DE CHILE

La historia ha sido diferente en Colombia cuando se han visto las caras en las copas internacionales. En 1982 en la Copa Libertadores, el Deportes Tolima sacó adelante el marcador con una victoria 1-0 con gol de Víctor Hugo del Río. Luego vino la visita a Chile con derrota holgada.

En la Copa Sudamericana de 2012 contra Universidad Católica estuvieron a nada de revertir el 2-0 de la ida, pues, en Ibagué, el marcador fue un 3-1 y por cinco minutos estuvieron clasificando a la siguiente fase. El gol de los universitarios acabó con la ilusión por el gol de visitante.

Por su parte, ante Unión La Calera en 2020 arrancaron con un empate sin goles en Chile, y el remate en Ibagué terminó siendo otra igualdad a un tanto. Los australes sellaron la clasificación a la siguiente instancia privando al Deportes Tolima.