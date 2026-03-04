O´Higgins vs. Tolima EN VIVO: Copa Sudamericana HOY miércoles ¿dónde ver?

El O’Higgins chileno se medirá este miércoles con el colombiano Deportes Tolima, ambos con la misión de quedarse con el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en una serie de tercera ronda cuyo partido de ida se disputará en Rancagua.

El cuadro celeste viene de lograr una clasificación histórica al eliminar al Bahía brasileño en la tanda de penales, luego de que el marcador global quedara 2-2.

Recibirán en el estadio El Teniente de Rancagua a los 'Pijaos' que accedieron a esta instancia también al imponerse por penales ante el venezolano Deportivo Táchira tras igualar 1-1 la serie.

La historia de O'Higgins y Tolima en la Copa Libertadores

O’Higgins tenía 12 años sin disputar este certamen, mientras que Tolima lo había hecho por última vez hace cuatro años. Ambos clubes tienen una historia común de semifinalistas de Copa Libertadores de hace más de 40 años, en 1980 para el equipo chileno y 1982, el colombiano.

El juego de vuelta se jugará en Ibagué, la próxima semana, para definir el avance en el torneo, pero el perdedor igual tiene asegurado continuar en competencia internacional al pasar a la Copa Sudamericana.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO O´Higgins vs. Deportes Tolima

El partido correspondiente al juego de ida de uno de los cruces de la fase III de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este miércoles 4 de marzo a partir de las 7:30 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país, México y países de Latinoamérica por ESPN y Disney+.

En Venezuela también se podrá disfrutar del compromiso por inter, en Argentina por Fox Sports y en Chile por Chilevision mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV y beIN SPORTS.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas.