Olvido total a Lamine Yamal por polémico hecho en el Mundial

La Copa Mundial 2026 sigue avanzando de la mejor manera y ya solamente quedan en competencia los ocho mejores equipos de la competencia, en donde justamente se encuentra la Selección de España, la cual llega como firme candidata al ser comandada por una generación llena de jóvenes estrellas.

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Dentro del equipo se encuentra la joven promesa, Lamine Yamal, quien llegó como una de las grandes dudas para la competencia, pero este no es uno de los únicos acontecimientos por el cual se roba las miradas actualmente, sino porque fue juzgado fuertemente por el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa.

Contundente mensaje en contra de Lamine Yamal en el Mundial

El presidente de la FRMF, volvieron a poner sobre la mesa uno de los debates más comentados de los últimos años, la decisión de Lamine Yamal de representar a España en lugar de Marruecos.

En plena disputa del Mundial de 2026, el dirigente marroquí lanzó una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo y generó una fuerte controversia por el tono de su mensaje.

"¿Lamine Yamal? No conozco a ningún español que se llame Yamal", fue el recado que dejó Lekjaa ante el mundo durante un documental sobre el crecimiento del fútbol marroquí, haciendo referencia al apellido del joven atacante del Barcelona.

La declaración fue interpretada como un dardo dirigido a Yamal, quien pudo haber defendido a Marruecos gracias a la nacionalidad de su padre, pero terminó inclinándose por la selección española, país donde nació y se formó futbolísticamente.

Durante varios años, tanto la Federación Española como la marroquí intentaron convencer al extremo de vestir sus respectivos colores. Finalmente, el futbolista decidió continuar su carrera internacional con España, selección con la que ya conquistó la Eurocopa y ahora disputa el Mundial de 2026 como una de sus principales figuras.

Programación de los cuartos de final del Mundial

Hoy, 3:00 p. m.

Francia

Marruecos

Viernes 10 de julio, 2:00 p. m.

España

🇧🇪 Bélgica

Sáb., 11/7, 4:00 p. m.

Noruega

Inglaterra

Sáb., 11/7, 8:00 p. m.