Este jueves 9 de julio, se empezarán a jugar los cuartos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



La selección de Francia se tendrá que ver las caras con su similar de Marruecos. Se espera un partido entretenido y bastante reñido hasta el final. La recta final del certamen ya está encaminada.

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Se viene un duelo que promete emoción de inicio a fin

La pelota rodará a las 3:00 p. m., hora colombiana, y aunque faltan todavía muchas horas para el inicio del partido, muchos se preguntan desde ya por cuál será el marcador y el clasificado a semifinales.



Pues bien, esta cuestión se encargó de abordarla y resolverla la inteligencia artificial. La herramienta, primero, analizó cada selección y luego entregó una más que contundente predicción.

El análisis de la IA

“Francia llega tras una sólida victoria por 1-0 ante Paraguay en los octavos de final. Con una plantilla repleta de estrellas mundiales y una letal ofensiva liderada por Kylian Mbappé, el conjunto galo parte como el favorito natural para imponer sus condiciones en el juego”, dijo la IA.



“Marruecos avanzó a esta instancia de forma contundente al golear 3-0 a Canadá. Los ‘Leones del Atlas’ ya saben lo que es jugar unos cuartos de final del mundo y destacan por su excelente orden táctico, contragolpes rápidos y un espíritu competitivo inquebrantable”, agregó.

La predicción final

“Aunque Marruecos ha crecido colectivamente y venderá carísima la derrota, la profundidad de banca y la jerarquía individual de Les Bleus en momentos decisivos terminarán inclinando la balanza en los 90 minutos reglamentarios. Predicción del marcador: Francia 2 – 1 Marruecos”, sentenció la herramienta.



Como bien se puede notar, la inteligencia artificial predice que Francia ganaría el partido y clasificaría a semifinales de la Copa del Mundo. Habrá que esperar para conocer si esto termina sucediendo.



