Óscar Cortés fue anunciado oficialmente por su nuevo equipo

El mercado de fichajes en Sudamérica sigue moviéndose y uno de los nombres jóvenes que vuelve a la región ya tiene nuevo destino. Tras varios días de expectativa, un club argentino oficializó la llegada de un extremo colombiano que busca relanzar su carrera en 2026.

Huracán hizo oficial la llegada de Óscar Cortés

Huracán confirmó este martes el fichaje de Óscar Cortés, quien se incorpora al globo luego de su paso reciente por el Sporting de Gijón. El atacante colombiano llega procedente del Rangers de Escocia, club dueño de sus derechos deportivos, bajo un acuerdo de cesión por un año.

Según informó la institución argentina, el préstamo se cerró con un cargo de 80.000 dólares y contempla tres opciones de compra semestrales por el 50 % del pase, fijadas en 1.800.000, 2.000.000 y 2.200.000 de dólares. De esta manera, Huracán se asegura margen de maniobra para retener al jugador si su rendimiento cumple con las expectativas deportivas.

Un nuevo intento de consolidación en el fútbol sudamericano

Cortés, de 22 años, salió de Millonarios en 2023 rumbo al fútbol europeo y desde entonces ha tenido un recorrido con altibajos. En el último semestre defendió al Sporting de Gijón, también en condición de préstamo, donde disputó ocho partidos entre la Segunda División de España y la Copa del Rey, siendo su última aparición el 16 de diciembre frente al Valencia.

Rangers decidió cortar anticipadamente esa cesión y apostar por el fútbol argentino como nuevo escenario para el colombiano. El club escocés confirmó la operación y le deseó éxito al jugador en esta nueva etapa, esperando que pueda sumar continuidad y regularidad competitiva durante la temporada 2026.

Con su llegada a Huracán, Óscar Cortés regresa al fútbol sudamericano con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión y ganar protagonismo. El globo suma así una pieza ofensiva joven y con proyección, mientras que el colombiano tendrá una oportunidad clave para relanzar su carrera tras su experiencia en Europa.