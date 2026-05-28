Óscar Villegas tomó decisión con Bolivia rumbo al Mundial 2030

Las puertas de la Copa Mundial 2026 están a punto de abrirse y a tan solo 14 días para que ruede de manera oficial, la FIFA confirmó dos nuevas fechas FIFA en el mes de junio que servirán como preparación para las selecciones participantes de esta competencia, pero también para las que quedaron por fuera, tal como fue el caso de Bolivia, la cual no pudo pasar del repechaje.

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La selección de Bolivia comenzó a preparar una nueva fecha FIFA internacional y ya presentó su convocatoria para los amistosos frente a Escocia y Argelia, partidos que servirán como una importante prueba para el proceso encabezado por el entrenador Óscar Villegas de cara a las futuras eliminatorias y el respectivo Mundial 2030.

Bolivia confirmó convocatoria para la fecha FIFA

'La Verde' disputará ambos encuentros en territorio estadounidense, con el objetivo de seguir consolidando una base competitiva de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas y el futuro del combinado nacional.

El primer compromiso será el próximo 6 de junio frente a Escocia en Nueva Jersey, mientras que el segundo amistoso se jugará el 10 de junio ante Argelia. Ambos rivales representan un desafío de alto nivel para Bolivia, ya que se trata de selecciones con experiencia internacional y que justamente formarán parte de esta nueva edición del Mundial.

Entre las principales novedades de la convocatoria destaca la presencia de varios futbolistas jóvenes y legionarios que vienen sumando experiencia en el exterior, tal como es el caso de Moisés Paniagua, Jesús Maraudé y Leonardo Viviani, de tan solo 18 años.

Además, el técnico Óscar Villegas mantuvo la base de futbolistas que participaron en las últimas competencias oficiales, apostando por la continuidad del proyecto. Jugadores como Miguel Terceros, una de las grandes figuras de los últimos tiempos a pesar de su corta edad, Moisés Villarroel Carlos Lampe.

La concentración del seleccionado boliviano comenzará en los próximos días antes del viaje hacia Estados Unidos, donde el equipo afrontará dos compromisos que generaron expectativa entre los aficionados. 'La Verde' intentará mostrar una mejor versión futbolística y sumar confianza en una etapa clave del proyecto liderado por Óscar Villegas.

¿Por qué Bolivia no está en el Mundial 2026?

Bolivia no logró clasificar al Mundial 2026 porque quedó eliminado en el repechaje intercontinental tras perder 2-1 contra Irak en Monterrey, México. Ese partido definía el último cupo disponible para la Copa del Mundo y la derrota terminó con el sueño boliviano de regresar a un Mundial después de 32 años.

Aunque Bolivia hizo una campaña competitiva en las Eliminatorias Sudamericanas y alcanzó el repechaje, no pudo aprovechar esa última oportunidad. El equipo dirigido por Óscar Villegas había llegado con ilusión luego de eliminar a Surinam en la semifinal del repechaje, pero frente a Irak mostró problemas defensivos y poca efectividad ofensiva.