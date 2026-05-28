Dos jugadores más, hace apenas unos minutos, se unieron a la concentración de la Selección Colombia de Mayores en Bogotá. Se trata de los delanteros Luis Suárez y Jhon Córdoba.



La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, compartió las fotos del arribo de los jugadores que, seguramente, competirán por un puesto en la titular en el Mundial 2026.

Lea también La verdadera razón por la que Colombia entrena en el estadio de Techo en Bogotá

Lucho y Jhon se suman al grupo

Luis Fernando Suárez, como bien se sabe, milita en el Sporting Lisboa de Portugal, mientras que Jhon Córdoba hace parte de las filas del Krasnodar de la liga de Rusia. Este último atacante fue el que más jugó, en el centro del ataque, en las más recientes eliminatorias.



Este miércoles 27 de mayo, el equipo del director técnico argentino Néstor Lorenzo entrenó con un total de 14 jugadores. Con el arribo de Lucho y Jhon, pasan a ser 16 los futbolistas disponibles para seguir adelantando entrenamientos.

Lea también Selección Colombia sigue su preparación para la despedida en Bogotá

El entreno tricolor

“Con la presencia de 14 de los 26 jugadores convocados, la Selección Colombia Masculina de Mayores continuó este miércoles 27 de mayo sus entrenamientos en Bogotá. Las actividades iniciaron en las instalaciones del Estadio Metropolitano de Techo con una sesión de preparación al movimiento en el gimnasio, antes de dar paso a los trabajos de campo”, señaló la FCF.



“Una vez en el terreno de juego, el cuerpo técnico lideró las dinámicas orientadas a la fase ofensiva. En primera instancia, se ejecutaron ejercicios específicos enfocados en la posesión del balón. Posteriormente, el equipo desarrolló diversos patrones de juego con el objetivo de consolidar las variantes en ataque. Finalmente, la sesión concluyó con trabajos de definición y finalización de jugadas”, añadió.

Lea también Colombia y el camino más fácil para ganar el Mundial

Los jugadores que practicaron este miércoles

James Rodríguez, David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Dávinson Sánchez, Johan Mojica, Juan Camilo Hernández, Jhon Lucumí, Willer Ditta y Santiago Arias son los jugadores que entrenaron este miércoles.



Se espera que en los próximos días se sigan sumando jugadores a la concentración de la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Cada vez faltan menos para los 26.





